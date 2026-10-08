¿J Balvin es víctima de brujería? Médium Ayda Valencia revela razón de sus momentos oscuros

En el entorno del entretenimiento y las redes sociales han circulado diversas teorías conspirativas sobre la vida del cantante colombiano J Balvin.

Las especulaciones aumentaron luego de que el artista hablara abiertamente sobre episodios de depresión, ansiedad y momentos oscuros en su carrera, sumados a cambios de estilo de vida y a su reciente proceso de divorcio.

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Ante esta serie de eventos desfavorables, parte del público comenzó a cuestionar si el intérprete estaba siendo víctima de trabajos de brujería o pactos demoníacos para perjudicar su estabilidad.



Durante una entrevista concedida al programa El Klub de La Kalle, la médium y terapeuta alternativa Ayda Valencia abordó directamente estas inquietudes del público.

Valencia reveló que conoce al artista de manera cercana y que incluso lo tuvo en la sala de su casa para tratar un episodio depresivo. Con base en esa experiencia, la especialista desmintió categóricamente que el cantante tenga algún tipo de embrujo o amarre.

¿Por qué relacionan las acciones de J Balvin con la brujería?

La tendencia del público a vincular las rachas negativas de las celebridades con fenómenos paranormales es común cuando no se comprende el impacto de las enfermedades mentales.

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En el caso de J Balvin, el detonante de las especulaciones fue la acumulación de situaciones complejas: problemas de salud mental manifestados públicamente, fluctuaciones en su comportamiento y dificultades en sus relaciones personales y sentimentales.

Sin embargo, Ayda Valencia enfatizó en El Klub de La Kalle que no existe ninguna fuerza oculta o maleficio actuando en su contra.

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La experta aclaró que la brujería no es la causa de sus decisiones ni de los tropiezos en su entorno personal, desestimando los rumores que señalan la presencia de influencias esotéricas negativas.

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¿Qué le pasa realmente a J Balvin según Ayda Valencia?

De acuerdo con lo explicado por la terapeuta en la entrevista, lo que realmente enfrenta el artista es un flagelo severo de depresión, condición médica y emocional que no se elimina por el hecho de poseer grandes cantidades de dinero o fama mundial.

Valencia detalló que la depresión es una patología compleja que requiere seguimiento, terapias y medicamentos, pero que tiende a reaparecer en diferentes etapas de la vida.

Además, la médium señaló que el ritmo de la fama desmedida, el contacto constante con millones de fanáticos y el manejo de un poder adquisitivo elevado generan presiones extremas.

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Estos factores provocan desbalances en el ego y en los temperamentos, lo que dificulta mantener relaciones estables y llevar una vida cotidiana tranquila.

Mira la entrevista completa aquí: