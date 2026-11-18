Mhoni Vidente volvió a llamar la atención tras pronunciarse sobre los resultados de las elecciones intermedias de Estados Unidos y hablar sobre el futuro político de Donald Trump, actual presidente de ese país.

Cabe recordar que las elecciones intermedias estadounidenses, en las que el Partido Demócrata obtuvo la victoria, se llevaron a cabo a comienzos de noviembre. A raíz de estos resultados, la vidente compartió sus interpretaciones sobre el rumbo del Gobierno de Trump y anticipó posibles cambios políticos en Europa.

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¿Qué mencionó Mhoni Vidente sobre lo que ocurrirá con Estados Unidos?

Durante una transmisión en vivo con El Heraldo de México, Mhoni Vidente habló sobre el panorama político estadounidense y aseguró que, según la lectura de sus cartas, Donald Trump tendría que implementar nuevas estrategias tras los resultados de las elecciones intermedias.

La astróloga señaló que el mandatario comenzaría a replantear algunas de sus decisiones gubernamentales y daría mayor importancia al diálogo con países vecinos. En ese sentido, anticipó una etapa de negociaciones enfocadas principalmente en asuntos económicos, comerciales y migratorios.

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“Lo que veo es que va a empezar a hacer una negociación muy buena con México en cuestiones de negocios, comercio y migración. Él dijo que les va a ayudar a los latinos y que las personas que tienen más de 10 o 15 años en el país van a empezar a arreglar sus papeles”, mencionó la pitonisa.

Asimismo, la vidente interpretó los resultados electorales como una muestra del descontento ciudadano frente a la situación económica, algo que, según su análisis, llevaría al presidente a modificar algunas de sus estrategias y apoyarse en figuras clave de su Gobierno para abordar los desafíos migratorios.

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“Por eso se está recomponiendo y está apostando el doble al momento de dejar a gente importante a su lado, como Marco Rubio, para que le ayuden en cuestiones de migración”, agregó Mhoni Vidente.

¿Qué pasará con algunos gobiernos europeos según Mhoni Vidente?

Por otro lado, Mhoni Vidente también habló sobre los posibles cambios políticos que podrían presentarse en Europa y señaló que algunas de las principales potencias del continente experimentarían transformaciones en sus gobiernos.

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En el caso de España, la pitonisa aseguró que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dejaría su cargo en un futuro cercano. Entretanto, al referirse a Francia, mencionó que Emmanuel Macron podría enfrentar un revés político. Estas declaraciones hicieron parte de sus predicciones sobre el panorama internacional y los movimientos políticos que, según su interpretación, podrían marcar los próximos meses.

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¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre la portada de la revista The Economist?

Días después, Mhoni Vidente volvió a pronunciarse en sus redes sociales, esta vez para compartir su interpretación de una portada de la revista The Economist, en la que identificó posibles señales relacionadas con el futuro político y económico mundial.

En su publicación, la vidente hizo referencia a los colores negro y rojo de la imagen y los relacionó con el avance de sectores de derecha en países como Francia y España. También habló de una posible división política en Europa y de la eventual salida de algunos países de la Unión Europea.

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Posteriormente, se refirió a los elementos relacionados con el cambio climático que aparecen en la portada y planteó la posibilidad de que se presentaran sequías y transformaciones en las condiciones ambientales del planeta.

Finalmente, Mhoni Vidente hizo una particular referencia al año 2027, al que relacionó con el apocalipsis por su significado bíblico. “27 es el año de Apocalipsis porque el Nuevo Testamento tiene 27 libros y el número es la Revelación de Juan”, afirmó en su publicación.