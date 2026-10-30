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La Kalle  / Entretenimiento  / Virales  / Así es el proceso para reconstruir y preparar un cuerpo tras una necropsia: "Un último spa"

Así es el proceso para reconstruir y preparar un cuerpo tras una necropsia: "Un último spa"

Un recorrido por la labor operativa y estética en las salas de medicina legal y funerarias: descubre cómo se realiza la apertura de cadáveres, la evaluación de lesiones y la reconstrucción facial a partir de fotografías.

Reconstrucción de cuerpos y tanatología: en qué consiste la preparación estética de cadáveres
Reconstrucción de cuerpos y tanatología: en qué consiste la preparación estética de cadáveres
Foto: Gemini
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 30 de oct, 2026

Cuando escuchas hablar del trabajo en una morgue o en Medicina Legal, es común que surjan dudas sobre quiénes participan en los procedimientos y cómo se manejan los restos de una persona.

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En una entrevista concedida al programa El Klub de La Kalle, la tanatóloga y disectora Jennifer Gómez, graduada del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses con más de dos décadas de trayectoria en sedes como Bogotá, Villavicencio y Tunja, detalló las funciones técnicas que cumple el personal de asistencia durante las necropsias y la posterior preparación de los cadáveres.
Puedes leer:El capítulo de Los Simpson que habría predicho la muerte del padre al que le cayó una cruz

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A diferencia de lo que muchos piensan, la labor forense y tanatológica no solo comprende el análisis médico, sino también un despliegue operativo riguroso y técnicas estéticas especializadas para devolverle una apariencia digna al fallecido antes de entregarlo a sus familiares.

¿En qué consiste la labor de asistir al médico patólogo durante una necropsia?

Para comprender este procedimiento, debes saber que el profesional encargado de respaldar directamente al médico especialista recibe el nombre de disector. Su función principal es ejecutar toda la parte operativa del examen pericial e interviene de manera directa en el manejo del cadáver.

Durante la necropsia médico-legal, el disector realiza las siguientes tareas fundamentales:

  • Apertura del cuerpo: Realiza las incisiones necesarias para acceder a las cavidades internas del cadáver bajo la supervisión del médico patólogo.
  • Extracción y evaluación de órganos: Extrae los órganos internos, los lava, los pesa y los examina minuciosamente junto con el médico para identificar patologías o alteraciones de origen natural.
  • Examen de lesiones en muertes violentas: Si el deceso ocurrió por una causa violenta o un homicidio, el disector analiza la trayectoria de los impactos, identificando los puntos de entrada y salida de proyectiles de armas de fuego o las características de las heridas infligidas.
  • Determinación de la causa de muerte: Toda la evidencia recopilada durante el procedimiento operativo le permite al equipo forense establecer el diagnóstico causal de la muerte dentro del protocolo oficial de peritaje.

Esta labor técnica requiere de una alta precisión y de un conocimiento anatómico profundo, pues cada detalle observado en los órganos o en la superficie de la piel aporta información determinante para las investigaciones judiciales.

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¿Cómo se realiza la reconstrucción facial y la preparación estética de un cuerpo?

Una vez concluido el procedimiento en Medicina Legal o cuando el cuerpo llega a la sala funeraria, comienza la etapa de la tanestética o embellecimiento.

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Jennifer Gómez explica en El Klub de La Kalle que este proceso es definido coloquialmente como "el último spa", ya que implica bañar al fallecido, peinarlo, afeitarlo, arreglar sus uñas y aplicar esencias.

Sin embargo, uno de los desafíos más complejos dentro de la tanatología es la reconstrucción facial. En muchos casos, los cuerpos corresponden a personas que sufrieron traumatismos severos, como víctimas de accidentes de tránsito o integrantes de las fuerzas militares con lesiones graves en el rostro.

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El proceso de reconstrucción se ejecuta mediante los siguientes pasos técnicos:

  1. Guía fotográfica: El tanatólogo solicita a la familia la imagen que más le gustaba a la persona en vida o utiliza la fotografía de su perfil de WhatsApp como referencia exacta de sus facciones.
  2. Maniobras y trucos de restauración: Sin haber conocido previamente al individuo, el especialista utiliza técnicas de modelado, sutura, relleno y cosmética tanatológica para reestructurar la anatomía facial que fue dañada por el impacto.
  3. Acondicionamiento y presentación: Se busca disimular las heridajes y suturas para evitar que la familia reciba una imagen traumática durante el velatorio.

El tratamiento del cuerpo —al que en el ámbito técnico se le denomina "estuche"— se realiza siempre con empatía y sensibilidad profesional, respetando el duelo de la familia y garantizando que el ser querido sea entregado de manera presentable para su despedida final.

Mira la entrevista completa:

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