El capítulo de Los Simpson que habría predicho la muerte del padre al que le cayó una cruz

La noche del sábado 17 de octubre, el padre Patricio Sánchez Molinari perdió la vida durante una celebración religiosa en la parroquia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en Guayaquil, Ecuador. El sacerdote falleció cuando una pesada cruz que estaba colgada en una pared se desprendió y cayó sobre él mientras oficiaba la misa.

El caso generó conmoción y se viralizó en redes sociales, debido a que la ceremonia religiosa estaba siendo transmitida en vivo a través de Facebook. La transmisión permitió que quedara registrado el momento del accidente y la reacción inmediata de los feligreses presentes en el recinto.

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La escena de ‘Los Simpson’ que se viralizó tras la muerte del padre Patricio Sánchez

Días después de lo ocurrido, comenzó a circular en redes sociales un fragmento del episodio 21 de la temporada 23 de Los Simpson, titulado Ned ‘N’ Edna’s Blend Agenda, emitido originalmente en 2012. Los usuarios relacionaron una escena del capítulo con la muerte del sacerdote debido a la similitud entre ambos acontecimientos.



En el fragmento, Ned Flanders resulta aplastado por una enorme cruz mientras Homero aparece caracterizado como Jesucristo y realiza una oración. La escena llamó la atención de los internautas, quienes comenzaron a compartirla y a compararla con lo sucedido en la parroquia ecuatoriana.

Sin embargo, esta semejanza no demuestra que la serie haya predicho el fallecimiento del padre Patricio Sánchez. La coincidencia despertó comentarios y especulaciones en redes sociales, aunque también hubo quienes señalaron que se trataba de una similitud fortuita.

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A lo largo de sus más de tres décadas de emisión, Los Simpson ha sido relacionada en numerosas ocasiones con acontecimientos posteriores. Entre los ejemplos más mencionados por los usuarios figuran la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y la adquisición de 20th Century Fox por parte de Disney.

THE SIMPSONS PREDICTED IT IN 2012 https://t.co/cScKlQ4jJu — Jigglydoodle (@cstalker_kba) October 20, 2026

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La petición que hizo la familia del padre Patricio Sánchez

Por otro lado, los familiares del sacerdote solicitaron que se investiguen las circunstancias de su muerte. Aunque, según la información divulgada, la Policía Nacional de Ecuador habría determinado que se trató de un accidente, sus allegados piden esclarecer qué provocó que la estructura se desprendiera de la pared.

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Patricio León, familiar del sacerdote, manifestó ante medios de comunicación de Cuenca que, aunque la muerte puede interpretarse desde la fe, considera necesario que las autoridades investiguen lo ocurrido durante la ceremonia religiosa.

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“Puede ser los designios de Dios, pero se debería hacer una investigación en Guayaquil porque qué coincidencia que en plena santa misa el crucifijo se le cae en la cabeza”, expresó León.

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La familia busca conocer qué ocasionó la caída de la cruz que impactó al sacerdote mientras cumplía con sus labores pastorales. Por ello, sus integrantes consideran importante que se esclarezcan las circunstancias del accidente.