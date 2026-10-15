Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
CONCIERTOS EN EL CAMPÍN
MESADA Y PRIMA COLPENSIONES
ACCIDENTE COLEGIO

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Mueren famosos siameses ecuatorianos: “Uno se llevó al otro”; ¿cuál fue la causa?

Mueren famosos siameses ecuatorianos: “Uno se llevó al otro”; ¿cuál fue la causa?

Revelan las causas médicas de la muerte de los siameses de Ecuador, José Luis y José Armando Cevallos. ¿Por qué el colapso de uno se llevó al otro?

¿De qué murieron los siameses de Ecuador?
Los siameses de Ecuador, José Luis y José Armando Cevallos, fallecieron a los 27 años en Colombia debido a un colapso cardíaco simultáneo.
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 15 de oct, 2026

Los reconocidos siameses de Ecuador, José Luis y José Armando Cevallos Herrera, fallecieron inesperadamente en Colombia a los 27 años de edad. Los jóvenes, originarios del cantón Milagro, se encontraban en territorio colombiano buscando terapias avanzadas de rehabilitación con la esperanza de poder caminar.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

Una crisis de salud fulminante apagó sus vidas en cuestión de horas, reviviendo el debate sobre la complejidad de estos casos médicos.

Publicidad

Últimas noticias

Colapso de techo escolar en Pakistán 2026: qué pasó en la escuela Al-Khair y reporte oficial
Internacional

VIDEO: Techo de escuela cae sobre decenas de niños; hay 30 fallecidos

Hotel Acanti Tapestry Collection by Hilton Miraflores
Internacional

Reconocida cadena hotelera colombiana se expande al Perú; así es la nueva experiencia en Lima

¿De qué murieron los siameses de Ecuador y cómo ocurrió el desenlace?

La causa definitiva de la muerte de los hermanos Cevallos se debió a complicaciones cardiorrespiratorias y renales fulminantes. Al estar unidos por la pelvis (isquiópagos) y compartir órganos vitales como el hígado, el sistema digestivo y un complejo entramado de vasos sanguíneos, el fallo sistémico de uno de los hermanos desencadenó un efecto dominó inevitable que cobró la vida del otro de forma inmediata.

La emergencia médica comenzó con José Luis, quien presentó vómitos severos y una descompensación crítica derivada de complicaciones en sus vías urinarias. Esta situación médica llevó a su cuerpo a sufrir una parada cardiorrespiratoria. Aunque el personal médico en Colombia logró reanimarlo y estabilizarlo temporalmente, su pronóstico clínico se tornó extremadamente reservado debido a la interconexión de sus flujos sanguíneos.

Pocas horas después, el panorama se volvió irreversible. José Armando comenzó a manifestar un dolor insoportable en una de sus piernas y, minutos más tarde, sufrió un infarto cardíaco masivo.

Debido a la dependencia circulatoria que existía entre ambos, el colapso del corazón de José Armando interrumpió el suministro de oxígeno y sangre hacia el cuerpo de su hermano. Como explicaron allegados a la familia en sus declaraciones, el destino los mantuvo unidos hasta el último segundo: un hermano se llevó al otro en un mismo suspiro.

Te puede interesar

Luto en la televisión colombiana: Murió querido actor de 'Pasión de Gavilanes'
Farándula

Luto en la televisión colombiana: Murió querido actor de 'Pasión de Gavilanes'

Anuel AA en foto luciendo el auto Lamborghini fucsia que presumió para su hija con Laury Saavedra
Farándula

Anuel AA presume lujoso vehículo de su hija Emmaluna, de un año: "Un Lamborghini”

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Un milagro de supervivencia que desafió a la ciencia

Más allá del triste desenlace, la historia de José Luis y José Armando fue un ejemplo de resiliencia. Al nacer en 1997, los médicos de la época diagnosticaron que su esperanza de vida era de apenas unos meses, recomendando no operarlos debido al altísimo riesgo de perder a ambos en la mesa de cirugía.

Publicidad

Los siameses desafiaron todos los pronósticos científicos y médicos del país al vivir casi tres décadas llenas de alegría, estudios universitarios y un fuerte activismo en redes sociales.

El fallecimiento en Colombia trunca su sueño de caminar, pero deja un legado imborrable. Actualmente, la familia enfrenta el doloroso proceso de repatriar los cuerpos hacia Ecuador para brindarles el último adiós en su natal Milagro.

Publicidad

Relacionados

Creador de contenidos

Enfermedades raras

Ecuador