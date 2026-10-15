Mueren famosos siameses ecuatorianos: “Uno se llevó al otro”; ¿cuál fue la causa?

Los reconocidos siameses de Ecuador, José Luis y José Armando Cevallos Herrera, fallecieron inesperadamente en Colombia a los 27 años de edad. Los jóvenes, originarios del cantón Milagro, se encontraban en territorio colombiano buscando terapias avanzadas de rehabilitación con la esperanza de poder caminar.

Una crisis de salud fulminante apagó sus vidas en cuestión de horas, reviviendo el debate sobre la complejidad de estos casos médicos.

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¿De qué murieron los siameses de Ecuador y cómo ocurrió el desenlace?

La causa definitiva de la muerte de los hermanos Cevallos se debió a complicaciones cardiorrespiratorias y renales fulminantes. Al estar unidos por la pelvis (isquiópagos) y compartir órganos vitales como el hígado, el sistema digestivo y un complejo entramado de vasos sanguíneos, el fallo sistémico de uno de los hermanos desencadenó un efecto dominó inevitable que cobró la vida del otro de forma inmediata.



La emergencia médica comenzó con José Luis, quien presentó vómitos severos y una descompensación crítica derivada de complicaciones en sus vías urinarias. Esta situación médica llevó a su cuerpo a sufrir una parada cardiorrespiratoria. Aunque el personal médico en Colombia logró reanimarlo y estabilizarlo temporalmente, su pronóstico clínico se tornó extremadamente reservado debido a la interconexión de sus flujos sanguíneos.



Pocas horas después, el panorama se volvió irreversible. José Armando comenzó a manifestar un dolor insoportable en una de sus piernas y, minutos más tarde, sufrió un infarto cardíaco masivo.

Debido a la dependencia circulatoria que existía entre ambos, el colapso del corazón de José Armando interrumpió el suministro de oxígeno y sangre hacia el cuerpo de su hermano. Como explicaron allegados a la familia en sus declaraciones, el destino los mantuvo unidos hasta el último segundo: un hermano se llevó al otro en un mismo suspiro.

Un milagro de supervivencia que desafió a la ciencia

Más allá del triste desenlace, la historia de José Luis y José Armando fue un ejemplo de resiliencia. Al nacer en 1997, los médicos de la época diagnosticaron que su esperanza de vida era de apenas unos meses, recomendando no operarlos debido al altísimo riesgo de perder a ambos en la mesa de cirugía.

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Los siameses desafiaron todos los pronósticos científicos y médicos del país al vivir casi tres décadas llenas de alegría, estudios universitarios y un fuerte activismo en redes sociales.

El fallecimiento en Colombia trunca su sueño de caminar, pero deja un legado imborrable. Actualmente, la familia enfrenta el doloroso proceso de repatriar los cuerpos hacia Ecuador para brindarles el último adiós en su natal Milagro.