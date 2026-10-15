Luto en la televisión colombiana: Murió querido actor de 'Pasión de Gavilanes'

La televisión colombiana se encuentra de luto tras conocerse la noticia del fallecimiento del reconocido actor Germán Quintero.

La confirmación de su partida se dio a conocer de manera pública durante la emisión del programa matutino Día a Día, de Caracol Televisión, donde los presentadores del espacio televisivo anunciaron la noticia y lamentaron su muerte ante la audiencia nacional.

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Germán Quintero deja tras de sí una extensa carrera profesional desarrollada a lo largo de varias décadas en la industria audiovisual de Colombia.



Su trabajo estuvo estrechamente vinculado a diversas producciones de ficción de Caracol Televisión y otros formatos que acompañaron y marcaron a distintas generaciones de espectadores.



¿Quién era Germán Quintero y cuál fue su trayectoria en la televisión colombiana?

Para entender el impacto de Germán Quintero en la actuación nacional, es necesario remontarse a sus orígenes profesionales. El artista nació en la ciudad de Bogotá y comenzó a dar sus primeros pasos en el mundo de la interpretación durante la década de los años ochenta.

Su debut oficial en la televisión colombiana ocurrió en el año 1984, fecha en la que integró el elenco de la serie El Bogotazo, producción con la que dio inicio formal a su presencia en la pantalla chica.

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Lamentamos el fallecimiento del actor Germán Quintero, recordado por su participación en producciones como Pasión de Gavilanes y Escobar, el patrón del mal. pic.twitter.com/jnILtbfQ3m — Caracol Televisión (@CaracolTV) October 15, 2026

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Con el paso de los años, su experiencia continuó fortaleciéndose gracias a su participación en diversas producciones dramáticas.

Una década después de su debut, en 1994, el actor formó parte del proyecto Sueños y espejos. Posteriormente, en 1995, sumó a su hoja de vida la historia Cara o sello: Dos rostros de mujer.

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A partir de ese momento, Germán Quintero consolidó una presencia constante en la industria audiovisual nacional al interpretar papeles en proyectos de distintos géneros.

Durante su extenso recorrido profesional, el intérprete bogotano participó en una amplia lista de telenovelas y series reconocidas a nivel nacional.

Entre las producciones más destacadas en las que trabajó se encuentran La saga, negocio de familia y El cartel de los sapos. Asimismo, figuró en el reparto de títulos como Pecados capitales, Montecristo, La marca del deseo, Doña Bella, El baile de la vida y Mesa para tres.

A través de estos proyectos, Quintero demostró su capacidad para dar vida a personajes variados que enriquecieron las historias de la ficción televisiva.

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¿Qué personaje hizo Germán Quintero en la segunda temporada de 'Pasión de Gavilanes'?

Uno de los momentos más recordados en la carrera de Germán Quintero se produjo en el año 2022, cuando se sumó al elenco de la segunda temporada de Pasión de Gavilanes.

En esta continuación de la emblemática telenovela, el artista asumió el rol de don Martín Acevedo. En la primera entrega de la producción, transmitida años atrás, dicho personaje estuvo a cargo del actor Jorge Cao.

Germán Quintero: en qué telenovelas y series actuó el recordado artista Foto: Redes sociales

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En el desarrollo de la historia, don Martín Acevedo es el abuelo de las hermanas Elizondo.

El personaje se distingue por su personalidad carismática, su cercanía con la familia y por aportar momentos de humor en medio de los conflictos y relaciones que caracterizan a la trama.

La interpretación de Quintero permitió que el personaje llegara a nuevas generaciones de espectadores que siguieron el regreso de la telenovela a las pantallas.

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La segunda temporada de Pasión de Gavilanes reunió nuevamente a figuras principales del elenco original como Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown, quienes retomaron sus respectivos papeles.

La participación de Germán Quintero en esta producción se sumó a una trayectoria que acompañó a los televidentes durante décadas.

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Con un camino artístico iniciado en los años ochenta y extendido hasta sus más recientes trabajos, la labor de Germán Quintero queda vinculada a la historia de la televisión nacional. Durante la emisión de Día a Día, los presentadores recordaron su trayectoria y destacaron su paso por las diversas ficciones en las que participó.

