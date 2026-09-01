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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Fallece el bebé de reconocida pareja de influencers: “Ya no tenía latido”

Fallece el bebé de reconocida pareja de influencers: “Ya no tenía latido”

La pareja confirmó a través de sus redes sociales el fallecimiento de su bebé, semanas después de revelar que habían perdido a uno de sus mellizos.

Pies de un bebé recién nacido en fotografía a blanco y negro junto a un lazo negro de luto en una cuna.
Conmovedor mensaje de luto tras confirmarse el fallecimiento del bebé de una reconocida pareja de creadores de contenido, imagen de referencia
Foto: imagen realizada con Google Flow
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 1 de sept, 2026

Patricia Steisy y Pablo Pisa son una pareja de creadores de contenido que se encontraba esperando un hijo, después de haber revelado que habían perdido a uno de los mellizos durante el embarazo.

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La pareja española lleva más de seis años de relación y actualmente tiene una hija llamada Athena, quien nació en 2024. Por lo cual, la llegada de los mellizos les hacía mucha ilusión. Sin embargo, días atrás, Patricia confesó que uno de los bebés había dejado de evolucionar a las pocas semanas de gestación.

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Pese a que la pérdida de uno de los mellizos los impactó, el otro bebé continuó desarrollándose aparentemente con normalidad, por lo que los españoles mantuvieron la ilusión de ampliar su familia.

Sin embargo, confirmaron que también perdieron al bebé que había sobrevivido. Esto ocurrió después de que Patricia acudiera a urgencias en un hospital, donde los médicos le confirmaron que el bebé había dejado de tener latido y que posteriormente lo expulsó de manera natural.

¿Qué dijeron Patricia Steisy y Pablo Pisa sobre la pérdida?

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A través de una carta publicada en sus redes sociales, la pareja compartió la noticia y relató cómo ocurrieron los hechos.

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En el texto recordaron la felicidad que sintieron cuando descubrieron que esperaban dos bebés y cómo, pese a la pérdida de uno de ellos, continuaron adelante con sus ilusiones y planes junto al bebé que seguía desarrollándose.

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Según relataron, durante la madrugada Patricia comenzó a sentirse mal y presentó dolores, por lo que ambos acudieron a urgencias para conocer qué estaba ocurriendo.

Fue allí donde recibieron la noticia que no esperaban: los médicos les informaron que el bebé ya no tenía latido y que, probablemente, llevaba entre dos y tres semanas sin vida. “Estamos tristes. Estamos afectados. Y estamos intentando asimilarlo”, expresaron.

¿Qué dijeron Patricia Steisy y Pablo Pisa sobre el futuro?

La pareja también habló sobre lo difícil que resulta explicar el duelo por una pérdida gestacional, pues implica despedirse de alguien a quien todavía no habían podido conocer, abrazar ni mirar a los ojos, pero que ya ocupaba un lugar importante en sus vidas.

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“Duele porque no lloras únicamente lo que has perdido, sino también todo aquello que habías empezado a imaginar”, señalaron en su mensaje.

Patricia Steisy con una blusa blanca mirando a su pareja Pablo Pisa que lleva una gorra
Patricia Steisy y Pablo Pisa son una pareja de creadores de contenido de España
Foto: imagen tomada de redes sociales

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De igual forma, explicaron que tomaron la decisión de hacer pública esta situación para no tener que responder varias veces a las preguntas sobre lo ocurrido. Además, hablaron del impacto que esta experiencia ha tenido en sus vidas.

“Sabemos que, cuando llegue el momento, volveremos a intentarlo”, concluyeron, dejando claro que la ilusión de tener más hijos continúa vigente.

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