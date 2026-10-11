Fallece reconocido cantante colombiano; compartió escenario con Héctor Lavoe

La música tropical y la salsa están de luto tras confirmarse el fallecimiento del cantante barranquillero Álvaro Pava Angulo, conocido artísticamente como ‘Alvarito Pava’, quien murió el viernes 9 de octubre en una unidad de cuidados intensivos (UCI).

El vocalista, de 65 años, falleció en Monterrey, México, ciudad en la que residía desde hacía 18 años y donde se desempeñaba como una de las voces de la Sonora Dinamita.

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La noticia fue confirmada por la propia agrupación, que compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales: “Su voz y su legado vivirán por siempre en nuestros corazones y en cada canción que hizo vibrar a tantas generaciones. Descansa en paz, Álvaro. Tu voz será eterna”.



¿De qué murió Álvaro Pava?

De acuerdo con la información publicada por El Heraldo, el artista permaneció varios días en una unidad de cuidados intensivos debido a una neumonía que le habría provocado un paro cardiorrespiratorio.

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La muerte de Pava generó numerosas manifestaciones de pesar entre sus colegas de la industria musical. El cantante Checo Acosta expresó públicamente sus condolencias y recordó al artista como un amigo y un representante de la cultura musical colombiana.

Confirmación de la muerte de Álvaro Pava Foto: imagen tomada de redes sociales

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¿Cómo fue la carrera musical de Álvaro Pava?

Álvaro Pava nació en el barrio Cevillar de Barranquilla, donde comenzó a construir una trayectoria estrechamente vinculada a los ritmos del Caribe. Sus primeros pasos profesionales los dio a los 16 años, cuando ingresó a la agrupación del maestro Adolfo Echeverría, escenario en el que empezó a consolidar su registro vocal.

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Con esta orquesta interpretó canciones recordadas por el público, como ‘El guayabo’ y ‘Julio Calderón’. También participó en los coros del tema navideño ‘Inmaculada’. Posteriormente, en 1985, se integró a la orquesta de Germán Carreño, etapa en la que ganó reconocimiento por interpretaciones como ‘Salón burrero’ y ‘La rabiosa’.

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A lo largo de su carrera, su recorrido musical estuvo ligado a importantes agrupaciones colombianas, entre ellas Los Titanes, dirigidos por Alberto Barros; Fruko y sus Tesos; Los Tupamaros; Los Latin Brothers y la Sonora del Caribe.

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¿Cuándo compartió Álvaro Pava escenario con Héctor Lavoe?

Uno de los momentos destacados de su trayectoria tuvo lugar en agosto de 1986, durante la presentación del salsero puertorriqueño Héctor Lavoe en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla.

En aquel evento, Álvaro Pava hizo parte del coro que acompañó a Lavoe junto a Carlos Piña. Esta participación quedó entre los episodios recordados de su trayectoria artística, ligada a canciones emblemáticas del repertorio del salsero, como ‘Mi gente’, ‘El cantante’ y ‘El rey de la puntualidad’.

Durante su etapa en México, su voz continuó presente en los escenarios como integrante de la Sonora Dinamita, agrupación con la que interpretó distintos temas bailables, entre ellos la versión en ritmo de cumbia de ‘Mil horas’, canción original del músico argentino Andrés Calamaro.