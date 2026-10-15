Ellos eran los siameses de Ecuador: fotos de su niñez y por qué no pudieron separarlos

La historia de José Luis y José Armando Cevallos Herrera es uno de los testimonios de unión más extraordinarios de la medicina moderna. Conocidos mundialmente como los siameses de Ecuador, estos hermanos desafiaron todos los pronósticos médicos desde el día de su nacimiento en Milagro, provincia del Guayas.

Aunque los doctores les dieron apenas unos meses de vida, los gemelos convivieron en un mismo cuerpo durante 27 años, convirtiéndose en un símbolo de superación y amor incondicional.

Publicidad

¿Quiénes eran los siameses José Luis y José Armando Cevallos?

Nacidos en una modesta familia que esperaba un solo bebé, la sorpresa llegó en el quirófano mediante una cesárea de emergencia. Los niños nacieron unidos por la pelvis y el tórax. Físicamente, compartían el hígado, el sistema circulatorio y el intestino, poseyendo además un solo recto. Sin embargo, cada uno tenía su propio corazón, su propio pulmón y controlaba una sola pierna.



Puedes leer: Así fueron los últimos minutos de los siameses de Ecuador: "¡Hermano, qué pasa!"

A pesar de las severas limitaciones físicas, los siameses de Milagro desarrollaron una vida activa y alcanzaron gran notoriedad en redes sociales, donde compartían su cotidianidad con un optimismo contagioso.



Su complicidad era tal que se coordinaban a la perfección para equilibrarse, entrenar e incluso viajar. En abril de 2026, se trasladaron a Colombia con el sueño de recibir terapias avanzadas para lograr caminar bipedamente de forma independiente.

¿Por qué no se pudieron separar los siameses de Ecuador?

La pregunta sobre una intervención quirúrgica los acompañó toda su vida. Médicamente, la separación era imposible debido a la extrema complejidad de su anatomía compartida.

El principal obstáculo radicaba en que compartían un único hígado, cuya mayor porción pertenecía biológicamente a José Luis. Dividir el órgano o el sistema gastrointestinal comprometía directamente la supervivencia de ambos, garantizando un desenlace mortal en el quirófano.

Publicidad

Cuando crecieron, los tejidos e interconexiones estaban tan desarrollados que cualquier intento quirúrgico fue descartado por completo.

Los hermanos José Luis y José Armando Cevallos compartían momentos de su vida cotidiana en redes sociales y viajaron a Colombia para recibir terapias que buscaban mejorar su movilidad.

Más allá de la imposibilidad médica, existió una poderosa razón humana: ellos mismos se negaban a ser separados.

Publicidad

En múltiples entrevistas, los hermanos manifestaron de forma contundente que su conexión espiritual superaba lo físico. "Nacimos juntos y moriremos juntos", era la frase con la que respondían a la ciencia. No concebían una existencia individualizada; para ellos, estar unidos era su normalidad y su felicidad.

El destino final de los siameses de Ecuador revalidó la inquebrantable conexión de sus cuerpos. Tras sufrir complicaciones derivadas de una infección crónica en los riñones, la salud de José Luis decayó rápidamente. Fue internado de urgencia en un hospital de Zipaquirá, Colombia, donde sufrió un paro cardíaco.

Al estar conectados circulatoriamente, el colapso de un corazón arrastró de inmediato al otro. Apenas unos momentos después, José Armando sufrió un infarto fulminante. Ambos fallecieron de forma simultánea, dejando un legado eterno de resiliencia.

José Luis y José Armando Cevallos, los siameses de Ecuador que fallecieron a los 27 años en Colombia.

Publicidad

La niñez de los siameses de Ecuador

La niñez de José Luis y José Armando Cevallos estuvo marcada por un fuerte contraste: el cobijo incondicional de su hogar y las duras realidades del mundo exterior.

Desde el momento de su nacimiento en Milagro, cuando los médicos le dieron a la familia un pronóstico de vida de apenas unos meses, sus padres tomaron una decisión determinante: educarlos para tener una vida lo más normal e independiente posible, alejándolos de la lástima.

Publicidad

A nivel motriz, su infancia fue un reto constante de sincronización. Al controlar cada uno una sola pierna, aprender a gatear, sentarse y eventualmente desplazarse requirió una coordinación milimétrica.

Durante sus primeros años, se volvieron virales en su comunidad por utilizar una pequeña patineta o cochecito modificado para impulsarse y jugar con otros niños del barrio.

José Luis y José Armando Cevallos durante su infancia, antes de convertirse en figuras reconocidas por su historia en Ecuador.

Sin embargo, la etapa escolar trajo consigo desafíos emocionales muy complejos.

Al asistir a la escuela regular en Ecuador, los hermanos tuvieron que enfrentarse cara a cara con la discriminación, las miradas persistentes y el acoso escolar (bullying) debido a su condición física.

Publicidad

En diversas entrevistas, los gemelos confesaron que de niños la reacción del entorno resultaba "aterradora". A pesar de las burlas, su lazo se fortaleció en las aulas: José Armando destacaba en las materias lógicas y de comprensión, mientras que José Luis asumía un rol más creativo y hábil para la escritura, complementándose a la perfección para hacer las tareas escolares.

La situación económica de su hogar también sumó dificultades. Hubo navidades críticas en las que su padre perdió el empleo y escaseaba la comida, pero los hermanos recordaban esos momentos no con amargura, sino como las lecciones de humildad y fe que moldearon el optimismo y la resiliencia que los caracterizaron en su adultez.