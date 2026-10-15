Colpensiones da fechas de pago para fin de año: lo que debes saber sobre mesada y prima

Si eres pensionado de Colpensiones o tienes a un familiar cercano que recibe su mesada con esta entidad, es muy probable que en los últimos días hayas escuchado rumores sobre posibles cambios en las fechas de cobro o la exigencia de nuevos documentos.

Para darte tranquilidad y que puedas planificar tus gastos de fin de año, la entidad ratificó oficialmente que no se ha modificado el cronograma de desembolsos establecido para el cierre de 2026.

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Adicionalmente, tras la posesión de la nueva presidenta de la entidad, Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea, Colpensiones desmintió categóricamente que vayas a necesitar trámites o certificados adicionales para retirar tu dinero.



¿Cuáles son las fechas de pago de las mesadas de Colpensiones en el último trimestre de 2026?

Colpensiones confirmó que el cronograma para los tres últimos meses del año se mantiene exactamente según la programación oficial emitida por la institución, garantizando la disponibilidad del dinero los días 30 de cada mes. Si quieres saber cuándo podrás retirar tus recursos, ten presentes estas tres fechas clave:

Mesada de octubre: Estará disponible para cobro desde el viernes 30 de octubre.

Estará disponible para cobro desde el viernes 30 de octubre. Mesada de noviembre (con pago doble) : En este mes recibirás tanto la mesada ordinaria como la mesada 13, conocida popularmente como la prima de Navidad. Ambos pagos estarán disponibles para cobro a partir del lunes 30 de noviembre.

: En este mes recibirás tanto la mesada ordinaria como la mesada 13, conocida popularmente como la prima de Navidad. Ambos pagos estarán disponibles para cobro a partir del lunes 30 de noviembre. Mesada de diciembre: El calendario de 2026 finalizará con el giro del último mes, disponible desde el miércoles 30 de diciembre.

Esta aclaración sobre el calendario busca despejar las dudas generadas en debates presupuestales previos.

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Aunque la ministra de Trabajo, Natalia López Fuentes, advirtió inicialmente en un debate del Congreso sobre un faltante cercano a los $5 billones para cubrir los giros de fin de año, posteriormente confirmó que se encontró la ruta para cubrir dichos recursos y garantizar el pago oportuno a todos los pensionados.

¿Qué trámites o certificados de supervivencia exige Colpensiones para cobrar la pensión en 2026?

Uno de los rumores que más inquietud causó fue la supuesta obligación de presentar documentos adicionales antes de recibir los giros. Frente a esto, la administradora desmintió las versiones falsas según las cuales los jubilados tendrían que presentar un certificado de supervivencia.

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La entidad dejó claro que esa exigencia no ha sido establecida y que, por lo tanto, no tendrás que realizar ningún trámite ni gestión presencial para cobrar tu dinero.

La confusión surgió por la circulación de "rumores malintencionados" e información inexacta que mezclaba posibles cambios de fechas con nuevos requisitos administrativos.

Por esta razón, Colpensiones reitera el llamado a no dejarse llevar por cadenas no verificadas y consultar siempre los canales oficiales antes de dar por cierta cualquier noticia difundida en otros medios.

¿Cuántos pensionados en Colombia reciben esta mesada y cuál es el presupuesto que la respalda?

Para dimensionar la magnitud de este compromiso financiero, Colpensiones administra actualmente a un total de 1.899.450 pensionados en todo el territorio nacional. Este grupo de beneficiarios se distribuye de la siguiente manera:

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Pensión de vejez: Corresponde al grupo más amplio, integrado por 1.405.093 personas que completaron sus requisitos de cotización.

Corresponde al grupo más amplio, integrado por 1.405.093 personas que completaron sus requisitos de cotización. Pensión de sobrevivencia: Beneficia a 403.122 ciudadanos que heredaron la mesada tras el fallecimiento del cotizante.

Beneficia a 403.122 ciudadanos que heredaron la mesada tras el fallecimiento del cotizante. Pensión por invalidez: Registra a 91.235 pensionados que reciben el 100 % de esta prestación.

Respecto a la financiación, para la vigencia en curso se asignó un presupuesto de 35,7 billones de pesos destinados exclusivamente a Colpensiones.

Esta partida forma parte del presupuesto global de 87,4 billones de pesos que destina el Estado colombiano para cubrir el pago total de pensiones públicas, sumando a las Fuerzas Militares, el Magisterio (Fomag) y los pensionados a cargo del Fopep.