"Se acaban civilizaciones": Profesor Salomón alerta sobre cambios globales hasta 2030

El Profesor Salomón aseguró que la humanidad atraviesa una transformación profunda, marcada por cambios que impactan el rumbo del mundo. Durante su intervención, explicó: “Estamos viviendo lo que se llama el final de los tiempos, pero no del mundo”, una afirmación con la que se refirió a una etapa de transición global.

En una entrevista en El Klub de La Kalle, el vidente también habló sobre el ciclo astrológico actual y los cambios asociados con la era de Acuario. Según afirmó, “Es una agenda, escuche muy bien, que se cumple hasta el año 2030 y por eso vienen cambios”.

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El tarotista señaló que esta etapa representa el cierre de modelos conocidos y la transformación de las estructuras sociales, afirmando que: “Se acaban civilizaciones y se renueva otra vez el mundo”, refiriéndose a los cambios que, según su interpretación, marcarían el rumbo de la humanidad hacia 2030.



¿Cómo se renueva el planeta, según el Profesor Salomón?

El Profesor Salomón también se refirió a los temblores y otros movimientos de la Tierra, que, según su interpretación, estarían relacionados con la necesidad de revisar las actitudes personales. El vidente invitó a realizar cambios y afirmó: “Hasta el 2030 estaremos en prueba. ¿Quiénes van a pasar? Los que despierten conciencia”.

Durante la entrevista, el Profesor Salomón también habló sobre el comportamiento colectivo y señaló que la falta de valores influye en los cambios que atraviesa la humanidad. Según explicó, la renovación requiere empatía entre las personas y una transformación basada en el “amor de verdad desde el corazón”.

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Al dialogar sobre los eventos climáticos y geológicos, se refirió a las intervenciones humanas no informadas. El especialista afirma que están realizando ensayos bajo el mar que generan sismos, de manera directa indicó que: "Están haciendo muchas pruebas nucleares que no nos avisan" e inciden en desastres naturales.

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¿Cómo influyen la tecnología y los recursos en los cambios hacia 2030?

Según el vidente, las alteraciones del clima estarían relacionadas con ensayos que, desde su interpretación, modifican la energía del planeta. Durante la entrevista, advirtió sobre estas prácticas y afirmó que: “Están jugando mucho con los climas”, según señaló, estaría vinculado con fenómenos inusuales en distintas partes del mundo.

También se refirió a los avances digitales y advirtió sobre la importancia de utilizar la inteligencia artificial de manera ética. El vidente la describió como un "arma de doble filo" y señaló que, en pocos años, podría destruir elementos si la humanidad hace un uso inadecuado de esta tecnología.

El Profesor Salomón también destacó la riqueza natural de Sudamérica y el valor de sus recursos durante esta etapa de transición global. Al referirse a la importancia estratégica de la región, el esoterista afirmó: “Colombia y Venezuela son los países de reserva para el mundo entero”.

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¿Cómo afrontar el cambio de era y la transición planetaria hacia el 2030?

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El Profe Salomón señaló que los años previos a 2030 estarán marcados por retos y procesos de cambio personal. Según explicó, cada individuo debe asumir su propio despertar y trabajar en su conciencia. Para resumir su postura, afirmó: “No se trata de religión... se trata de conciencia”.

Además, el astrólogo relacionó la transición hacia la era de Acuario con la necesidad de modificar hábitos y dejar de lado el egoísmo. Desde su interpretación, las pruebas de este periodo invitan a fortalecer la empatía y a reconocer cómo las acciones individuales pueden influir en la convivencia colectiva.

Entrevista completa aquí: