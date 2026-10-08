¿Es verdad que todo se paga en vida? Ayda Valencia revela si realmente existe el karma

Ayda Valencia pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle y abordó uno de los temas que más interés y debate genera entre los oyentes: si realmente cada acción, buena o mala, tiene una consecuencia en esta vida.

La conversación surgió a partir de la inquietud de un seguidor de la emisora durante las transmisiones digitales, quien preguntó directamente por las llamadas deudas espirituales y la posibilidad de pagarlas en vida. Al respecto, la especialista fue categórica al referirse a la creencia de un castigo eterno en un plano del más allá.

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"Yo creo y siempre he creído, con toda la trayectoria terapéutica, que no existe un infierno como tal, que el infierno está aquí, que nosotros empezamos a pagar aquí todo lo que nosotros hacemos", sentenció Ayda Valencia.



¿Existe el karma según Ayda Valencia?

De acuerdo con la médium, esta realidad estaría relacionada con la ley de causa y efecto del karma, según la cual cada acción genera una consecuencia en la vida de las personas.

La terapeuta profundizó además en las implicaciones que puede tener el comportamiento individual sobre el entorno familiar y las futuras generaciones.

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"Tenemos que ser un poquito precavidos; se los digo no solo por nosotros, sino por los hijos y los hijos de los hijos, porque ellos muchas veces van a pagar eso que nosotros hacemos desde la inconsciencia", advirtió la experta.

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No obstante, aclaró que este principio también operaría en sentido positivo, pues quienes actúan con rectitud y empatía pueden transmitir paz y bienestar a sus descendientes.

¿Qué más comentó Ayda Valencia?

Al referirse al denominado karma generacional, Valencia, quien también se desempeña como consteladora familiar, explicó que algunas personas pueden heredar patrones de dolor o situaciones difíciles, pero enfatizó en la posibilidad de romper estas cadenas mediante la toma de conciencia.

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"No es que nos obliguen a cargar un morral de ladrillos y de malas (...), yo puedo en mi vida hacer un cambio generacional", señaló, invitando a las personas a no atribuir todas sus dificultades a sus antepasados.

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Finalmente, la médium aseguró que la intención y las palabras que se utilizan en la vida cotidiana también tienen un papel importante. "La palabra es ley, la palabra es decreto (...); cuiden la palabra", aconsejó, haciendo un llamado a asumir la responsabilidad individual, actuar con ética y mantener la fe.

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