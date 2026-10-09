¿Cómo romper karma familiar que podría afectar a tus hijos? Ayda Valencia advierte

Durante una entrevista en El Klub de La Kalle, la médium Ayda Valencia explicó qué significa el karma y cómo se relaciona con la vida cotidiana. Según señaló, no se trata de un castigo divino, sino de una ley natural de causa y efecto, en la que cada acción genera una consecuencia.

Además, explicó cómo estas dinámicas pueden reflejarse en el entorno familiar y en la repetición de ciertos patrones. Por ello, habló sobre la importancia de reconocer estas situaciones y comprender cómo pueden estar relacionadas con las experiencias que se heredan de generación en generación.

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¿Qué es el karma y es posible heredar el karma familiar?

Al responder qué es el karma, la médium señaló que: "El karma es heredar no solo la casa, el carro y la beca, sino que se heredan estas situaciones". Esto abarca patrones de enfermedades, rupturas amorosas continuas o dificultades económicas recurrentes que afectan a varios parientes.

Frente a la duda de si es posible heredar el karma familiar, la experta confirmó que sí ocurre a nivel generacional. Los miembros de un 'clan' comparten aprendizajes y desafíos no resueltos. Elegimos nacer en determinada familia para evolucionar y superar dichas lecciones.

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Asimismo, la especialista aclaró que: "No solamente nosotros heredamos karma generacional, nosotros vamos generando carmitas en cómo nos vamos comportando". Por ello, las decisiones cotidianas que tomas construyen tu realidad y determinan la energía que transmites a los tuyos.

De igual forma, explicó que "No existe un infierno como tal; el infierno está aquí, porque nosotros empezamos a pagar aquí todo lo que hacemos". Reconocer esta verdad te invita a transformar tus actos diarios para no acumular deudas espirituales en el camino.

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¿Cuáles son los pasos para cortar el karma familiar?

Para Ayda Valencia, el primer paso para romper los patrones del karma familiar consiste en dejar de culpar a los antepasados. La médium destacó la importancia de no atribuir las dificultades a padres o abuelos y asumir la responsabilidad por las propias acciones para transformar esas dinámicas familiares.

El segundo paso es recurrir a herramientas terapéuticas sistémicas como las constelaciones familiares. Según explicó la médium, en esta sesión se logra delimitar responsabilidades para decir: "Papá, mamá, esta es su maleta y yo cojo la mía", liberando así las cargas heredadas.

Un tercer paso indispensable radica en modificar conscientemente los hábitos y actitudes negativas en tu día a día. De nada sirve realizar rituales si continúas actuando de manera deshonesta o egoísta. La transformación interna constante es la clave para mantener la armonía.

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Finalmente, enfatizó en que: "Yo puedo en mi vida hacer un cambio generacional y no solo para mis hijos". Al transformar tu conducta, rompes cadenas de violencia o escasez, garantizando un futuro más armónico tanto para tu presente como para las siguientes generaciones.

Mira la entrevista completa: