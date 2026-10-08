Error común que cometes al sentir presencias raras en tu casa: "Le das la entrada"

Sentir un ambiente pesado, percibir cambios de temperatura o escuchar ruidos inexplicables en la vivienda son situaciones que suelen generar inquietud o, por el contrario, reacciones de incredulidad.

En muchos hogares es habitual que las personas intenten restar importancia a estos sucesos mediante bromas o comentarios jocosos.

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No obstante, según la médium y especialista en temas paranormales Ayda Valencia, esta actitud despreocupada representa uno de los mayores peligros para la armonía del espacio.

En el marco de una entrevista emitida por la emisora La Kalle en el espacio El Klub de La Kalle, Valencia compartió un listado de advertencias sobre los hábitos que nunca se deben poner en práctica cuando se sospecha la presencia de vibraciones o entidades negativas dentro del hogar.

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¿Por qué no debes ponerle nombre ni responder a ruidos extraños en casa?

El error principal que comete la gente al percibir una manifestación extraña es "recochar" o asumir que se trata de un acompañante inofensivo.

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La experta explicó que bautizar el ruido con un nombre (por ejemplo, decir "aquí vivo con Pedro"), responder con burlas, o incluso colocarle un vaso de agua por juego, constituye una autorización explícita.

Al actuar de esta manera, la persona le está dando la entrada y la bienvenida a cualquier entidad que se encuentre en el lugar, permitiéndole permanecer en el inmueble sin saber realmente de qué tipo de energía se trata.

La recomendación de la médium es fijar límites firmes con frases de rechazo como: "No te autorizo a estar aquí, este no es tu lugar, vete a la luz".

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¿Qué otras acciones atraen energías negativas y dañan el ambiente del hogar?

Aparte de autorizar la permanencia de presencias mediante juegos o burlas, Valencia destacó otros factores cotidianos que deterioran el campo energético de la casa:

Maldecir o decretar cosas negativas con la palabra: Durante las discusiones de pareja o familiares, desear que al otro le vaya mal o lanzar insultos actúa como un decreto. La palabra tiene fuerza de ley y esas cargas terminan devolviéndose o impregnando la vivienda. Conservar cenizas de fallecidos o mascotas en la vivienda: Guardar los restos cremados de seres queridos o animales en las habitaciones, rendirles culto con velas o agua dentro de la casa es catalogado por la experta como algo nefasto. Las cenizas representan un almacenamiento de dolor que atrae energías oscuras y entidades que se alimentan del sufrimiento de los vivos. La indicación es llevar los restos al cementerio, sembrar un árbol o arrojarlos al mar.

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¿Cómo mantener el hogar protegido de malas vibraciones?

Para contrarrestar las malas energías sin recurrir a prácticas peligrosas ni acudir a charlatanes, Ayda Valencia aconsejó recurrir a elementos naturales que alteran la frecuencia electromagnética del espacio.

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El uso de aromaterapia, la quema de palo santo y la reproducción de mantras en el hogar generan vibraciones sonoras y olores que desplazan de forma efectiva a las entidades de oscuridad, las cuales rechazan los ambientes armoniosos y de aromas agradables.

Mira la entrevista completa aquí: