LINK oficial de Caracol Televisión para votar en la final de 'Yo Me Llamo Mini' 2026

La esperada gran final de 'Yo Me Llamo Mini' 2026 ha llegado a la pantalla de Caracol Televisión. Si has seguido cada una de las galas y quieres respaldar a tu participante favorito en este concurso de imitación infantil, debes saber que los colombianos tienen la oportunidad de definir al ganador de manera completamente gratuita.

A través del portal digital oficial del canal, puedes hacer que tu elección cuente sin necesidad de pagar dinero ni recurrir a intermediarios.

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Para garantizar que tu decisión se registre de forma correcta en el sistema de Caracol Televisión, hemos preparado esta guía detallada en la que conocerás los pasos sencillos para votar, la manera de emitir un segundo voto y todo lo que debes tener en cuenta antes de la definición del certamen.



¿Cómo votar gratis en la final de 'Yo Me Llamo Mini' 2026 paso a paso?

Si quieres votar por primera vez por tu mini imitador preferido, el procedimiento es directo y te tomará solo un par de minutos. Desde este martes 10 de noviembre de 2026, la plataforma digital de Caracol Televisión habilitó las votaciones para todo el público espectador.



Para emitir tu primer voto, solo debes seguir minuciosamente este procedimiento paso a paso:

Ingresa al enlace oficial: Abre el navegador de tu dispositivo móvil o computador e ingresa al portal oficial del canal Ubica a los finalistas: Una vez dentro del sitio web, encontrarás desplegados los nombres de los tres mini participantes que lograron clasificar a la etapa definitiva del programa. Selecciona a tu favorito: Debajo del nombre de tu concursante predilecto verás un botón habilitado para votar. Haz clic sobre él. Confirma tu elección: El sistema te solicitará ratificar tu selección. Presiona la opción de confirmación para procesar el envío. Verifica la notificación: Tras ratificar la decisión, la plataforma te notificará mediante un mensaje en pantalla que tu voto fue registrado con éxito.

En este punto del proceso, el mismo sistema te ofrecerá la opción de continuar para habilitar un segundo voto seleccionando la casilla 'Ingresar aquí'.

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¿Cómo registrar un segundo voto por tu mini imitador preferido?

Una duda recurrente entre los usuarios que buscan en Google es si se puede votar más de una vez en el concurso.

La respuesta es afirmativa: Caracol Televisión permite que los televidentes otorguen un segundo voto a su participante preferido, siempre y cuando realicen un registro rápido o inicien sesión en una cuenta existente.

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Si deseas otorgar ese segundo respaldo a tu candidato, sigue estas instrucciones:

Inicia el proceso del segundo voto: En la pantalla posterior al primer voto registrado, selecciona la opción 'Ingresar aquí'. Ingresa tu correo electrónico: Digita tu dirección de correo electrónico en la casilla correspondiente. Acepta términos y condiciones: Marca la casilla para autorizar el tratamiento de datos personales, acepta los términos y condiciones del portal y haz clic en 'Continuar'. Confirma tus datos personales: Completa el formulario de verificación escribiendo tu nombre, apellidos, número de teléfono celular y el tipo de documento de identidad. Digita el código de validación: Revisa el correo electrónico que inscribiste. Te llegará un código de validación de seis dígitos que debes ingresar en el portal dentro del tiempo límite establecido. En caso de que el tiempo expire antes de ingresarlo, tendrás que solicitar la generación de un nuevo código. Vuelve a seleccionar a tu favorito: Una vez verificada tu cuenta, el portal mostrará nuevamente a los tres finalistas. Haz clic sobre tu elegido y confirma el voto. Finalización del proceso: Al ratificar el voto, el sistema indicará que el registro fue exitoso y podrás cerrar la plataforma sin ningún inconveniente.

¿Quiénes son los finalistas de 'Yo Me Llamo Mini' 2026 y qué debes recordar?

La competencia musical infantil entra en su momento cúspide con tres destacados talentos que compiten por el triunfo. Los tres mini dobles que disputan la gran final son:

'Mini Ángela Aguilar'

'Mini Vicente Fernández'

'Mini Whitney Houston'

Es clave recordar que la votación digital para 'Yo Me Llamo Mini' 2026 es un proceso completamente gratuito y no requiere ningún tipo de intermediario.

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Asegúrate de ingresar directamente a la dirección web www.caracoltv.com/yomellamomini para respaldar a tu pequeño artista antes de la elección definitiva.

