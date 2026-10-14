Profesor Salomón hace delicada advertencia sobre El Papa XIV: "No va a durar mucho"

El profesor Salomón llamó la atención tras compartir sus predicciones sobre el estado de salud del Papa León XIV. Durante una lectura de cartas, el vidente se refirió a la condición del pontífice luego de que, según la información mencionada, se conocieran complicaciones pulmonares de gravedad.

Durante su paso por El Klub de La Kalle, el tarotista recordó que a comienzos de año ya había hablado sobre posibles quebrantos de salud del líder de la Iglesia católica. Según explicó, sus predicciones apuntaban a complicaciones durante el segundo semestre del año.

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¿Qué dijo el Profesor Salomón sobre la salud del Papa León XIV?

Al interpretar las cartas del tarot, el invitado fue contundente respecto al tratamiento que debe seguir el máximo jerarca católico: "Él va a tener que trabajar para la recuperación de eso porque ya salió de una parte, pero no quiere decir que ya quedó curado", advirtió.

El tarotista sostuvo que las próximas semanas resultan clave para evitar complicaciones mayores en el organismo: "Tiene que cuidarse estos siguientes meses porque, no sé, puede tener alguna recaída", enfatizó sobre el cuadro clínico.

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Asimismo, Salomón hizo una advertencia directa sobre los peligros que representan los compromisos pastorales e itinerarios fuera de Roma:"Si él insiste, escuche muy bien, en viajar, su pulmón no está muy bien y acuérdese de que la altura o los cambios de temperatura pueden afectarle".

Para él, la prudencia médica debe prevalecer sobre la agenda de viajes programados hacia diversos países de Sudamérica, insistiendo en que el desgaste de los trayectos largos podría desencadenar graves consecuencias en la salud del Papa.

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¿Por qué afirma el Profe Salomón que el Papa no va a durar mucho?

Sin embargo, lo que más impactó la jornada ocurrió tras proyectar la continuidad del líder espiritual en el Vaticano: "Para mí, en lo que yo he visto, en lo que siento, él es un papa transitorio; no es de esos como el papa Juan Pablo II".

Salomón aclaró que sus lecturas no marcan un desenlace fatal inmediato, sino la brevedad de su periodo al frente de la Iglesia: "No es un papa que va a durar mucho. Yo no puedo decirle si se va a morir mañana, en seis meses, no, pero él es un papa transitorio", reiteró.

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El vidente comparó esta etapa con otros papados breves de la historia, como el de Benedicto XVI o Juan Pablo I, sosteniendo que la institución católica atraviesa una fase de cambios acelerados donde las transiciones serán cada vez más frecuentes.

Según él, el catolicismo vive una reestructuración profunda en medio de una marcada escasez de vocaciones; este escenario acelera la necesidad de transformaciones internas urgentes dentro de la Santa Sede.

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Durante la conversación, el vidente insistió en la urgencia de mantener la calma y acompañar el proceso de sanación con oración sincera, recalcando que la prudencia de los médicos resulta clave para prolongar la vida del líder católico.

Entrevista completa aquí: