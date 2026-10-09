Profeta Simón mencionó a Panamá y un fuerte terremoto: "El mar se calentará"

El nombre del profeta Simón, el predicador callejero de Medellín, vuelve a llamar la atención por una serie de videos en los que habla de terremotos en las costas, menciona a Colombia y advierte sobre un supuesto cambio relacionado con el mar.

Sus declaraciones han despertado comentarios entre usuarios de redes sociales, especialmente después de que se reportara un fuerte sismo en Panamá este viernes 9 de octubre de 2026.

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Una de las frases que más llama la atención en las grabaciones es "El mar se calentará", expresión que aparece en mensajes atribuidos al predicador junto con advertencias sobre movimientos sísmicos en el océano Pacífico y el Atlántico. Sin embargo, hay una precisión importante: en los fragmentos descritos no se identifica una predicción explícita que señale a Panamá como el lugar donde ocurriría el terremoto de este viernes.



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¿Qué dijo el profeta Simón sobre un terremoto en las costas?

En varios videos atribuidos al predicador, Simón habla de un movimiento telúrico en zonas costeras que colindan con Panamá y hace llamados a quienes viven cerca del mar para que se preparen. Entre las frases que circulan se encuentra una advertencia dirigida a las comunidades del litoral: "muchos no amanecerán al otro día".

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En otra de las intervenciones compartidas se escucha el siguiente mensaje, según la transcripción suministrada:

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"Arrepiéntanse, gente que vive en las costas y en el pacífico, recuerde que se tiene que cumplir la profecía de que el mar calentará y habrá un terremoto en el mar pacífico y el atlantico, hablá olas de 30 y 40 metros".

El predicador también habría expresado: "¡Si no están con Jesucristo el mar se los llevará!". Estas declaraciones tienen un tono religioso y presentan escenarios de gran impacto, pero las frases por sí solas no constituyen evidencia de que vaya a ocurrir un evento de esas características.

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https://t.co/VF3wWGu7tQ — La Activa (@Activa_tribada) October 9, 2026

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Terremoto en Panamá: qué se sabe y qué relación tiene con las advertencias

El viernes 9 de octubre de 2026 se reportó un fuerte terremoto en Panamá que también se sintió en distintas zonas de Colombia.

La coincidencia temporal entre el sismo y la circulación de los videos del profeta Simón ha despertado interés por sus declaraciones sobre las costas. Sin embargo, no debe afirmarse que predijo el terremoto de Panamá si las grabaciones disponibles no identifican de manera inequívoca ese país, la fecha y las características del evento.

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Además, la ciencia no dispone de un método que permita anunciar con exactitud el día, el lugar y la magnitud de un terremoto. Las advertencias religiosas del predicador deben diferenciarse de los reportes técnicos de las autoridades.

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Por ahora, las frases sobre el calentamiento del mar y las olas de 30 o 40 metros deben presentarse como declaraciones atribuidas a Simón, no como un pronóstico científico confirmado. Para conocer los riesgos reales en las costas de Panamá y Colombia, es necesario seguir los comunicados oficiales sobre actividad sísmica y posibles amenazas marítimas.