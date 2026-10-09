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Videos de Colombia muestran cómo se sintió el sismo tras el terremoto en Panamá

En redes sociales, usuarios han publicado videos que revelan cómo se sintió el sismo en Colombia por el potente terremoto en Panamá de magnitud 8.0.

¿Cómo se sintió el sismo? Videos de Colombia tras terremoto
Impactantes videos de Colombia: Así se sintió el sismo tras el histórico terremoto en Panamá
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 9 de oct, 2026

Un terremoto en Panamá de magnitud 8.0 sacudió el istmo centroamericano, localizando su epicentro en la comunidad de Pitaloza Arriba. A pesar de la distancia física del epicentro, las ondas superficiales se propagaron con tal fuerza que impactaron de manera directa al territorio colombiano.

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A los pocos minutos del suceso, la indignación y la sorpresa inundaron las plataformas digitales, donde miles de usuarios han publicado videos estremecedores que demuestran la violencia con la que sacudió el fenómeno.

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Estos videos de Colombia se han convertido rápidamente en las principales fuentes de información visual para los medios locales que intentan dimensionar la magnitud del impacto transfronterizo.

¿Cómo se sintió el sismo en la Costa Caribe y el interior del país?

El análisis de los contenidos audiovisuales compartidos en la red evidencia que la percepción del sismo varió según la geografía colombiana. En ciudades del norte de Colombia como Cartagena, los registros muestran cómo las estructuras antiguas y modernas vibraron de manera continua por varios segundos.

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En los videos de Colombia capturados en la capital antioqueña y el Eje Cafetero, los ciudadanos describieron el sismo como un movimiento "leve pero sumamente prolongado", una característica típica de los terremotos de gran escala que ocurren a profundidades superficiales.
Puedes leer: ¡Impactante! Videos del fuerte terremoto en Panamá de magnitud 8.0

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/Foto: IA

¿Está Colombia en riesgo de un nuevo sismo por el terremoto de Panamá?

El violento sismo de magnitud 8.0 originado en el istmo de Panamá no aumenta de forma directa el riesgo de que se desencadene un terremoto independiente en Colombia, ya que los sismos no son predecibles ni se transmiten como un efecto dominó automatizado entre fallas tectónicas distintas.

Sin embargo, debido a la cercanía geográfica y la interacción de las placas de Nazca, Cocos y del Caribe, el territorio colombiano permanece bajo un estricto monitoreo técnico por parte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

Puedes leer: ¿Alerta de tsunami en Colombia por el terremoto de 8.0 en Panamá?
La principal preocupación de las autoridades radica en la vulnerabilidad de las construcciones en las regiones fronterizas y del litoral, las cuales deben soportar la propagación de las ondas de energía de este gran evento.

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El peligro inmediato para el territorio nacional se concentra en la ocurrencia de múltiples réplicas y en la evaluación del comportamiento de las fallas locales del Pacífico y del Caribe ante el fuerte reacomodo de placas.

Los expertos recuerdan que la alta sismicidad es una característica natural de ambos países debido a su posición en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

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