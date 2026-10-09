Videos de Colombia muestran cómo se sintió el sismo tras el terremoto en Panamá

Un terremoto en Panamá de magnitud 8.0 sacudió el istmo centroamericano, localizando su epicentro en la comunidad de Pitaloza Arriba. A pesar de la distancia física del epicentro, las ondas superficiales se propagaron con tal fuerza que impactaron de manera directa al territorio colombiano.

A los pocos minutos del suceso, la indignación y la sorpresa inundaron las plataformas digitales, donde miles de usuarios han publicado videos estremecedores que demuestran la violencia con la que sacudió el fenómeno.

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El pánico en redes: Usuarios han publicado videos de las evacuaciones

La rapidez del ecosistema digital ha permitido documentar la emergencia casi en tiempo real. En plataformas como X los usuarios han publicado videos que muestran el pánico vivido en los pisos más altos de los rascacielos de Bogotá, Medellín y Cali.



Así se sintió el temblor, con epicentro en Panamá, en algunos edificios de la ciudad de Medellín. Organismos de socorro aún no reportan afectaciones en la capital de Antioquia. #VocesySonidos https://t.co/V4GWJowoKc — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) October 9, 2026

En Medellín el terremoto de Panamá se sintió por casi dos minutos. Miren las plantas #temblor https://t.co/Ld7Cmg7lQU — César Olse (@cesarolse) October 9, 2026

#Últimahora | Momentos de preocupación se reportaron este viernes 9 de octubre en Cartagena, Bolívar, donde ciudadanos aseguran haber sentido un fuerte movimiento sísmico que estaría relacionado con el terremoto de magnitud 8,0 reportado en Panamá. El movimiento habría sido percibido en diferentes sectores de la capital de Bolívar, generando inquietud entre sus habitantes. Por ahora, se espera información del Servicio Geológico Colombiano (SGC) que permita confirmar la intensidad con la que se sintió el sismo en Cartagena y establecer sus características. Es importante aclarar que la magnitud 8,0 corresponde al terremoto reportado con epicentro en Panamá y no a un sismo independiente registrado en Cartagena. La intensidad percibida puede variar dependiendo de la distancia al epicentro, las condiciones del terreno y las características de las edificaciones Hasta el momento, no se cuenta con un balance oficial de posibles daños o personas afectadas en Cartagena. Las autoridades recomiendan mantener la calma, revisar las condiciones de las viviendas y permanecer atentos a los comunicados de los organismos de emergencia. Actualización de verificación: El diario El Universal de Cartagena también reportó que el temblor fue percibido en la ciudad y que se habrían realizado evacuaciones en el Centro Histórico y el barrio Manga. El boletín inicial del Servicio Geológico Colombiano señaló una magnitud de 8,0, aunque reportes internacionales posteriores indican que el USGS revisó la estimación a 7,6. Por eso, conviene mantener la magnitud atribuida al boletín inicial y evitar presentarla como definitiva . #PrimiciaCaribe #Caribe #Primicia #Últimahora — Primicia Caribe (@PrimiciaCaribe) October 9, 2026

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Estos videos de Colombia se han convertido rápidamente en las principales fuentes de información visual para los medios locales que intentan dimensionar la magnitud del impacto transfronterizo.

¿Cómo se sintió el sismo en la Costa Caribe y el interior del país?

El análisis de los contenidos audiovisuales compartidos en la red evidencia que la percepción del sismo varió según la geografía colombiana. En ciudades del norte de Colombia como Cartagena , los registros muestran cómo las estructuras antiguas y modernas vibraron de manera continua por varios segundos.

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En los videos de Colombia capturados en la capital antioqueña y el Eje Cafetero, los ciudadanos describieron el sismo como un movimiento "leve pero sumamente prolongado", una característica típica de los terremotos de gran escala que ocurren a profundidades superficiales.

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Terremoto en Panamá de magnitud 8.0: Ciudades de Colombia en alerta /Foto: IA

¿Está Colombia en riesgo de un nuevo sismo por el terremoto de Panamá?

El violento sismo de magnitud 8.0 originado en el istmo de Panamá no aumenta de forma directa el riesgo de que se desencadene un terremoto independiente en Colombia, ya que los sismos no son predecibles ni se transmiten como un efecto dominó automatizado entre fallas tectónicas distintas.

Sin embargo, debido a la cercanía geográfica y la interacción de las placas de Nazca, Cocos y del Caribe, el territorio colombiano permanece bajo un estricto monitoreo técnico por parte del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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La principal preocupación de las autoridades radica en la vulnerabilidad de las construcciones en las regiones fronterizas y del litoral, las cuales deben soportar la propagación de las ondas de energía de este gran evento.

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El peligro inmediato para el territorio nacional se concentra en la ocurrencia de múltiples réplicas y en la evaluación del comportamiento de las fallas locales del Pacífico y del Caribe ante el fuerte reacomodo de placas.

Los expertos recuerdan que la alta sismicidad es una característica natural de ambos países debido a su posición en el Cinturón de Fuego del Pacífico.