¿Alma de Yeison Jiménez ya pudo trascender? La respuesta de Ayda Valencia

La terapeuta alternativa y conferencista Ayda Valencia pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle y volvió a hablar sobre el espíritu de Yeison Jiménez, quien falleció el pasado 10 de octubre.

Durante la entrevista, enmarcada en la programación especial del mes del misterio, los conductores de la emisora le preguntaron a la invitada por algunas figuras representativas del mundo del espectáculo que ya no están presentes.

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¿Qué dijo Ayda Valencia sobre el espíritu de Yeison Jiménez?

Al ser consultada sobre Yeison Jiménez, Ayda Valencia explicó que tuvo la oportunidad de realizar un proceso de canalización tiempo atrás y, según su percepción, aseguró que el cantante se encuentra en un estado de tranquilidad.

De manera textual, la médium sostuvo: “Él está muy bien, no está penando, no está sufriendo nada”.

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Además, señaló que, desde su perspectiva, la espiritualidad del artista habría influido en la manera en la que se encontraría después de su fallecimiento.

“Era una persona bastante espiritual, era una persona que creía mucho en Dios y que en su haber tenía las cuentas claras para cuando le tocó el momento”, afirmó Ayda Valencia al referirse a Yeison Jiménez.

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¿Qué dijo Ayda Valencia sobre los últimos instantes de Yeison Jiménez?

La médium recordó que esta no era la primera vez que hablaba sobre ‘El Aventurero’ en La Kalle. Cabe recordar que, durante el programa Cada Loco con su Tema, ya había compartido su percepción sobre los últimos instantes del cantante antes de perder la vida en el accidente aéreo.

En aquella oportunidad, Ayda Valencia se refirió a las versiones sobre un posible sufrimiento de los ocupantes de la aeronave y aseguró que, según lo que percibió, el accidente habría ocurrido en cuestión de segundos.

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“Lo que yo estoy viendo es esto... fue muy rápido porque es que sacaron muchas conjeturas de que sufrieron, de que gritaban... con el primer impacto ya todos quedaron desconectados, no sufrieron, gracias a Dios”, aseguró durante dicha transmisión.

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En esa misma ocasión, Valencia afirmó que el artista habría visualizado previamente el accidente a través de sus sueños. “Él ya había visto su muerte a través de los sueños”, manifestó.

Incluso, recordó una anécdota en la que, según su relato, el cantante decidió no abordar un vuelo después de tener un sueño relacionado con una falla mecánica. Posteriormente, una revisión técnica habría detectado un problema en la aeronave. “Él ya tenía ese campanazo de que algo va a pasar... a veces no nos creemos”, afirmó la médium.

Finalmente, Ayda Valencia reiteró que, desde su percepción y de acuerdo con la canalización que asegura haber realizado que el espíritu de Yeison Jiménez no se encontraría penando.