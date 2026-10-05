Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
CASO YENIFER GARCÍA
ACCIDENTE HEBERT VARGAS
FOTOS CAMILO CIFUENTES

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / ¿Alma de Yeison Jiménez ya pudo trascender? La respuesta de Ayda Valencia

¿Alma de Yeison Jiménez ya pudo trascender? La respuesta de Ayda Valencia

La reconocida vidente pasó por El Klub de La Kalle y habló sobre el estado del espíritu de Yeison Jiménez tras su fallecimiento.

Ayda Valencia junto al cantante Yeison Jiménez en una imagen informativa sobre si su alma pudo trascender
La médium Ayda Valencia habló sobre el caso de Yeison Jiménez y respondió si su alma logró
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomada de redes sociales y La Kalle
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

La terapeuta alternativa y conferencista Ayda Valencia pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle y volvió a hablar sobre el espíritu de Yeison Jiménez, quien falleció el pasado 10 de octubre.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

Durante la entrevista, enmarcada en la programación especial del mes del misterio, los conductores de la emisora le preguntaron a la invitada por algunas figuras representativas del mundo del espectáculo que ya no están presentes.

Publicidad

Últimas noticias

Portadas la kalle pagina web.jpg
Farándula

Ana del Castillo será madre soltera y dejó clara su decisión sobre su hijo

Retrato del cantante de música popular Pipe Bueno junto a un recuadro que incluye una fotografía de Yeison Jiménez
Farándula

Pipe Bueno destapa la advertencia que recibió tras muerte de Yeison Jiménez: “Mijito, pilas”

Puedes leer: Pipe Bueno destapa la advertencia que recibió tras muerte de Yeison Jiménez: “Mijito, pilas”

¿Qué dijo Ayda Valencia sobre el espíritu de Yeison Jiménez?

Al ser consultada sobre Yeison Jiménez, Ayda Valencia explicó que tuvo la oportunidad de realizar un proceso de canalización tiempo atrás y, según su percepción, aseguró que el cantante se encuentra en un estado de tranquilidad.

De manera textual, la médium sostuvo: “Él está muy bien, no está penando, no está sufriendo nada”.

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Te puede interesar

La cantante Francy opinando en una entrevista sobre la nueva voz de la banda de Yeison y la continuación de su legado
Farándula

Francy opina sobre la nueva voz de la banda de Yeison: “Qué lindo que siga su legado”

Retrato del cantante de música popular Yeison Jiménez de referencia por la denuncia de su hija
Farándula

Hija de Yeison Jiménez denuncia grave situación en su familia: “Otras ratas”

Publicidad

Además, señaló que, desde su perspectiva, la espiritualidad del artista habría influido en la manera en la que se encontraría después de su fallecimiento.

Era una persona bastante espiritual, era una persona que creía mucho en Dios y que en su haber tenía las cuentas claras para cuando le tocó el momento”, afirmó Ayda Valencia al referirse a Yeison Jiménez.

Publicidad

¿Qué dijo Ayda Valencia sobre los últimos instantes de Yeison Jiménez?

La médium recordó que esta no era la primera vez que hablaba sobre ‘El Aventurero’ en La Kalle. Cabe recordar que, durante el programa Cada Loco con su Tema, ya había compartido su percepción sobre los últimos instantes del cantante antes de perder la vida en el accidente aéreo.

En aquella oportunidad, Ayda Valencia se refirió a las versiones sobre un posible sufrimiento de los ocupantes de la aeronave y aseguró que, según lo que percibió, el accidente habría ocurrido en cuestión de segundos.

Publicidad

Puedes leer: Ayda Valencia reveló cómo fue la muerte del cantante B King: “Muy traumática”

Lo que yo estoy viendo es esto... fue muy rápido porque es que sacaron muchas conjeturas de que sufrieron, de que gritaban... con el primer impacto ya todos quedaron desconectados, no sufrieron, gracias a Dios”, aseguró durante dicha transmisión.

Publicidad

Te puede interesar

Ayda Valencia habría hablado con Andrés Colmenares
Nación

Alma de Andrés colmenares contactó con médium y le dejó mensaje a su mamá

B King y Regio Clown: identidad de El Comandante y 16 capturados
Judiciales

La caída de El Comandante y 15 capturados; el plan para acabar con B King y Regio Clown

En esa misma ocasión, Valencia afirmó que el artista habría visualizado previamente el accidente a través de sus sueños. “Él ya había visto su muerte a través de los sueños”, manifestó.

Incluso, recordó una anécdota en la que, según su relato, el cantante decidió no abordar un vuelo después de tener un sueño relacionado con una falla mecánica. Posteriormente, una revisión técnica habría detectado un problema en la aeronave. “Él ya tenía ese campanazo de que algo va a pasar... a veces no nos creemos”, afirmó la médium.

Finalmente, Ayda Valencia reiteró que, desde su percepción y de acuerdo con la canalización que asegura haber realizado que el espíritu de Yeison Jiménez no se encontraría penando.

Relacionados

Yeison Jiménez

Muertes en accidentes