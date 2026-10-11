Parálisis del sueño: experto paranormal da todos los detalles de estos episodios

El parapsicólogo e investigador de fenómenos paranormales Edwin Robles, con más de 30 años de trayectoria, compartió detalles sobre el mundo de lo desconocido durante una conversación en El Klub de La Kalle.

Entre los diversos temas abordados en la cabina, la parálisis del sueño captó la atención de los oyentes. Durante la charla, el investigador relató una experiencia personal con este fenómeno y expuso su interpretación, basada en sus creencias espirituales, que va más allá de las explicaciones médicas tradicionales.

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La experiencia de Edwin Robles con la parálisis del sueño

Durante la conversación, Robles confesó que vivió en carne propia un episodio de parálisis del sueño hace algunos años. Según relató, llegó a su hogar muy agotado y, después de apagar las luces, al pestañear vio a una mujer vestida de blanco que estaba de espaldas en su habitación.

Al intentar reaccionar y levantarse, sintió que su cuerpo había quedado completamente inmóvil. “Sientes desesperación porque tienes fuerza, pero no puedes utilizarla”, explicó el investigador.

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La experiencia se volvió aún más inquietante cuando, según su relato, la figura se giró mientras flotaba sin tocar el suelo y mostró un rostro con “ojos almendrados y negros por completo”. Robles aseguró que, para liberarse de aquella sensación, recurrió a la recitación de mantras y a invocaciones de protección, entre ellas una que identificó como Ismaal Jalam.

¿Qué dice Edwin Robles sobre el origen de la parálisis del sueño?

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Al abordar la creencia de que durante estos episodios una presencia se sienta sobre el cuerpo, el especialista sostuvo que, desde su perspectiva espiritual, una entidad puede estar detrás de esa experiencia.

Según Robles, cuando la parte espiritual queda inmóvil o divaga, el cuerpo físico se vuelve vulnerable ante la supuesta presencia de seres que describe como violentos. En su explicación, relacionó estas experiencias con figuras conocidas popularmente como Shadow People o el llamado hombre del sombrero.

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Además, el parapsicólogo advirtió sobre la presencia de espejos en el dormitorio, especialmente cuando están ubicados a los pies de la cama. Según sus creencias, estos objetos pueden funcionar como portales hacia otras dimensiones y drenar la energía durante el descanso.

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Estas interpretaciones corresponden a las creencias expuestas por el investigador y no constituyen explicaciones científicas comprobadas sobre la parálisis del sueño.

¿Cómo protegerse, según el parapsicólogo?

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Para hacer frente a lo que interpreta como ataques nocturnos, Edwin Robles mencionó herramientas de protección energética, entre ellas las palabras de poder, los mantras y los mudras, gestos realizados con las manos que tienen un significado espiritual en distintas tradiciones.

El investigador recomendó formar un triángulo con las manos y colocarlo sobre el abdomen. Según explicó, este movimiento ayudaría a armonizar y recargar los chakras del vientre, el plexo solar y la garganta, que considera parte de la protección energética del organismo frente a la supuesta presencia de espíritus o sombras.