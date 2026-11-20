El consumo de péptidos ha ganado popularidad entre quienes buscan perder peso o mejorar su rendimiento físico. Sin embargo, su utilización sin supervisión médica puede representar riesgos para la salud, especialmente cuando se recurre a estas sustancias sin conocer sus efectos ni su verdadera composición.

De acuerdo con Synthagen Labs, los péptidos son pequeñas cadenas de aminoácidos que actúan como mensajeros en el organismo y participan en funciones como el metabolismo y la regulación del dolor.

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Durante una entrevista en el Klub de La Kalle, la nutricionista y preparadora de atletas Sabina Mazo lanzó una advertencia sobre el uso desmedido de estos compuestos. La especialista explicó que, aunque tienen aplicaciones médicas, utilizarlos sin una necesidad clínica puede traer consecuencias para el organismo.



¿Para qué sirven los péptidos y en qué casos están indicados?

Para comprender la advertencia, es indispensable saber el propósito original de estas sustancias. Sabina Mazo aclaró de forma contundente en sus declaraciones: "Los péptidos son buenísimos, son medicina que se ha inventado especialmente para gente con diabetes y se necesita".

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La especialista destacó que existen personas con dificultades metabólicas severas para quienes estas herramientas resultan fundamentales. Según ella,"hay mucha gente que no puede perder peso y son herramientas excelentes", respaldando así su verdadero objetivo clínico y terapéutico.

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El problema radica en que muchas personas saludables han comenzado a utilizarlos de manera innecesaria. Si buscas moldear tu figura sin padecer una enfermedad de base, aplicar estas sustancias no es la alternativa adecuada ni la más aconsejable para cuidar tu bienestar.

¿Qué peligros tiene consumir péptidos comprados por internet?

Uno de los peligros más críticos señalados por la especialista radica en el mercado no regulado. La especialista alertó que "hoy en día ya se hacen muchas, hay muchas empresas que lo fabrican y no son controladas", lo que representa una grave amenaza para la salud de los consumidores en redes.

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Al no existir una vigilancia estricta sobre estos laboratorios, los ingredientes reales de los frascos resultan inciertos; enfatizó que "nadie está como verificando si todo lo que está en ese medicamento es correcto", por lo que debes verificar muy bien lo que adquieres.

La situación se torna aún más peligrosa al descubrir la adulteración de estas sustancias. Sabina advirtió que ha visto casos donde "simplemente se están inyectando digamos un esteroide y no tiene nada que ver con el péptido que pensaban que estaban comprando", sufriendo daños.

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¿Por qué no deberías usar péptidos si solo quieres bajar pocos kilos de peso?

Muchas personas recurren a soluciones extremas para eliminar pequeños acumulados de grasa. Frente a este hábito, la nutricionista sostuvo con firmeza: "una persona que quiere perder 2 kg empieza a digamos a usar estos péptidos, no es de la mejor manera", desaconsejando este uso.

También enfatizó que existen alternativas naturales y seguras para lograr esos objetivos sin recurrir a inyecciones: "tú puedes hacer eso con dieta", dejando en claro que la disciplina alimentaria debe ser siempre la prioridad antes de acudir a fármacos.

El uso estético de sustancias diseñadas para enfermedades crónicas puede desequilibrar tu organismo de forma innecesaria. Sabina concluyó que quienes buscan soluciones rápidas para perder pocos kilos "quieren digamos utilizar estos métodos y no son favorables para personas así".

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Antes de adquirir cualquier sustancia promocionada en internet, debes consultar con profesionales capacitados. La nutrición personalizada y el análisis previo de tu salud son los únicos caminos seguros para transformar tu cuerpo sin poner en riesgo tu integridad por modas pasajeras.

Recuerda que la desinformación en redes induce a cometer errores que comprometen tu organismo. La recomendación de a experta es evitar la automedicación de fármacos inyectables y priorizar un plan integral adaptado a tus necesidades reales por especialistas.

