¿Ácido hialurónico en la nariz? Los peligros ocultos de la rinomodelación sin cirugía

La rinomodelación sin cirugía consiste en la aplicación de ácido hialurónico en la estructura nasal para corregir imperfecciones leves, disimular una pequeña jiba o levantar de forma sutil la punta de la nariz sin recurrir a anestesia general ni a cortes óseos.

Los efectos de esta sustancia reabsorbible duran entre 8 y 10 meses. Al requerir un retoque, debes pagar nuevamente el costo de una jeringa completa de 1 cm³, ya que está totalmente prohibido compartir jeringas entre pacientes o guardar sobrantes en el consultorio, así lo explicó reconocida doctora estética por su paso el El Klub de La Kalle.

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Pese a ser un tratamiento muy apetecido, la nariz es una zona anatómicamente compleja y altamente vascularizada.

Si el ácido hialurónico se aplica incorrectamente —una falla común cuando es administrado por personal no médico como esteticistas o en salones de belleza—, se pueden desencadenar complicaciones fatales e irreversibles:

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Obstrucción vascular: Ocurre cuando el producto tapona un vaso sanguíneo nasal.

Ocurre cuando el producto tapona un vaso sanguíneo nasal. Necrosis tisular: La falta de riego sanguíneo destruye el tejido, provocando la pérdida de coloración y la muerte de zonas como la punta de la nariz.

La falta de riego sanguíneo destruye el tejido, provocando la pérdida de coloración y la muerte de zonas como la punta de la nariz. Ceguera: La presión o migración involuntaria del producto sobre arterias conectadas con el área ocular puede provocar pérdida total de la visión.

Además, si sufres una complicación en un sitio no autorizado, en los servicios de urgencias convencionales muchas veces no disponen de hialuronidasa, el medicamento necesario para disolver el ácido hialurónico y revertir la obstrucción a tiempo.

Es fundamental comprender que no todas las personas son aptas para una rinomodelación: si tienes el tabique desviado, cornetes inflamados o problemas funcionales, tu caso requiere intervención quirúrgica y no inyectables. Asimismo, si planeas operarte la nariz en el futuro, deberás retirarte previamente todo el ácido hialurónico acumulado.

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¿En qué consiste el tratamiento de papada y cómo influye la flacidez?

El tratamiento de la papada depende directamente de si el problema radica en la acumulación de grasa o en la pérdida de firmeza de la piel.

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Cuando existe un exceso de tejido adiposo ubicado debajo del mentón, se puede realizar una lipopapada para extraer la grasa localizada y perfilar el contorno del rostro.

No obstante, si el volumen de la papada está acompañado por laxitud o soltura en la piel del cuello (lo que comúnmente se percibe como "cuerito"), la simple extracción de grasa no será suficiente.

En estos casos con componente de flacidez, el médico debe recurrir a tecnologías como el endolifting láser o a la aplicación de bioestimuladores de colágeno para tensionar la zona.

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Aquí radica la importancia del criterio profesional: la cirugía o la lipo están diseñadas únicamente para moldear y retirar grasa en puntos específicos, pero no solucionan por sí solas la flacidez ni los problemas metabólicos generales. Un médico ético evaluará si tus expectativas son realistas antes de someterte a un procedimiento.

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¿Cómo verificar la legalidad y seguridad de tu procedimiento estético?

Para evitar caer en manos inadecuadas y proteger tu integridad, debes aplicar las siguientes pautas de seguridad médica antes de cualquier intervención:

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