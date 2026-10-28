¿Por qué el bótox y el ácido hialurónico baratos son peligrosos? Promociones de riesgo

En el mercado de la medicina estética, encontrarse con promociones llamativas en redes sociales es algo cotidiano; sin embargo, en materia de salud inyectable, las ofertas desproporcionadamente bajas son un indicador directo de riesgo.

En conversación con el programa radial El Klub de La Kalle, la médica especialista Karen Quevedo advirtió que la premisa "lo barato sale caro" se cumple con severidad cuando se trata de productos aplicados en el rostro.

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¿Cuál es el precio real del ácido hialurónico y la toxina botulínica en Colombia?

Para entender por qué una oferta de bajo costo es peligrosa, primero debes conocer los costos reales de fabricación y distribución de los insumos médicos originales.



La doctora Karen Quevedo precisó en El Klub de La Kalle que una jeringa original de ácido hialurónico de 1 cm³ ronda actualmente en el mercado un millón de pesos colombianos.

Este valor responde a los estrictos controles de calidad, seguridad y registro Invima que requiere un producto biológico de alta gama.

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Por esta razón, encontrarse con promociones de "dos por uno" o paquetes donde te ofrecen compartir una jeringa con un acompañante es técnicamente imposible e inseguro.

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Cada jeringa de ácido hialurónico es individual, viene sellada desde el laboratorio y bajo ninguna circunstancia se puede fraccionar o guardar para otra persona.

Asimismo, las ofertas de toxina botulínica (bótox) por valores de $300.000, $400.000 o $500.000 COP deben encender tus alarmas. Un producto médico auténtico y seguro no puede comercializarse a esos precios.

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Cuando un centro no médico ofrece estos costos, suele recurrir a la sobre-dilución del medicamento con solución salina (lo que anula o reduce drásticamente su efectividad), al uso de toxinas piratas sin registro o, en el peor de los escenarios, a la sustitución del insumo por biopolímeros.

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¿Qué riesgos para la salud existen al inyectarse productos estéticos económicos o biopolímeros?

El mayor peligro de acudir a lugares que compiten con precios irrisorios es la aplicación de sustancias permanentes no autorizadas. Todos los productos estéticos seguros y aprobados por la medicina moderna son reabsorbibles por el organismo con el paso del tiempo.

Por ejemplo, la toxina botulínica actúa relajando temporalmente la musculatura para suavizar las arrugas dinámicas y tiene una duración promedio de 3 a 5 meses.

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Por su parte, el ácido hialurónico se utiliza para dar volumen e hidratación en zonas como labios, pómulos, mentón o nariz, durando aproximadamente entre 8 y 10 meses antes de que el cuerpo lo metabolice de forma natural.

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En contraste, los biopolímeros o siliconas líquidas no son reabsorbibles. Al ser inyectados en los tejidos, permanecen de por vida en el cuerpo, generando granulomas, endurecimientos, migraciones a otras zonas de la cara o el cuerpo y deformaciones severas que no se manifiestan de inmediato, sino años después.

La legislación colombiana penaliza actualmente el uso y la aplicación de biopolímeros con penas de cárcel.

Por ello, exigiendo la apertura del producto original frente a tus ojos, solicitando la factura y verificando que el tratamiento sea aplicado por un médico graduado, proteges tu salud y garantizas resultados armónicos y seguros.

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Mira la entrevista completa aquí: