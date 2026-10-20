¿Cómo cuidar la piel durante Halloween? Esto recomienda un experto

Durante Halloween, muchas personas utilizan maquillajes, pinturas faciales y otros productos para complementar sus disfraces. Sin embargo, el uso inadecuado de estos elementos puede provocar dermatitis de contacto, reacciones alérgicas y brotes de acné cosmético.

La aplicación de maquillajes pesados, tintes de fantasía y prótesis faciales en niños, jóvenes y adultos es habitual durante esta celebración. No obstante, cuando estos productos no son adecuados para la piel o no se utilizan correctamente, pueden ocasionar irritaciones y otras complicaciones dermatológicas.

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¿Qué riesgos tiene el maquillaje de Halloween para la piel?

Uno de los principales riesgos durante esta temporada es el uso de productos sin registro sanitario o de pigmentos que no están formulados para su aplicación sobre la piel.

El dermatólogo Jairo Buelvas explicó que algunas prácticas populares en redes sociales, como utilizar témperas, pinturas acrílicas o mezclas caseras elaboradas con adhesivos y colorantes de cocina, pueden provocar irritaciones y lesiones cutáneas.

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Por otra parte, las personas con tendencia al acné pueden experimentar un empeoramiento de sus imperfecciones cuando utilizan cosméticos muy densos o aplican varias capas de maquillaje. Estos productos pueden obstruir los poros y favorecer la aparición de brotes.

Recomendaciones para cuidar la piel durante Halloween

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Para disfrutar de Halloween sin descuidar la salud de la piel, el dermatólogo Jairo Buelvas recomienda adoptar algunas precauciones antes, durante y después de utilizar maquillaje de fantasía.

1. Verificar la seguridad de los productos: antes de aplicar cualquier cosmético, es importante comprobar que esté destinado al uso sobre la piel, revisar su etiquetado y verificar que cumpla con los requisitos sanitarios correspondientes. Se deben evitar las pinturas industriales y las preparaciones artesanales que no estén formuladas para uso cosmético.

2. Realizar una prueba previa de sensibilidad: antes de utilizar un producto nuevo, se recomienda probarlo en una pequeña zona de la piel y observar si aparece alguna reacción. Esta prueba no descarta por completo una alergia, por lo que también es importante suspender el uso del producto si se presenta irritación.

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3. Preparar la piel antes del maquillaje: utilizar una crema hidratante adecuada para cada tipo de piel puede ayudar a mantener la barrera cutánea. Es importante elegir productos compatibles con las necesidades de cada persona y evitar aquellos que provoquen irritación.

4. Elegir cosméticos adecuados para pieles con acné: quienes tienen tendencia a las imperfecciones pueden priorizar maquillajes etiquetados como no comedogénicos. También conviene evitar las capas excesivas de producto y retirarlo al finalizar la celebración.

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5. Retirar el maquillaje con suavidad: al terminar la noche, se recomienda utilizar un limpiador suave o un desmaquillante adecuado para el producto utilizado. Es importante evitar la fricción intensa y los productos con ingredientes irritantes, especialmente en la zona de los ojos.

El dermatólogo Jairo Buelvas destacó la importancia de elegir correctamente los productos y mantener una rutina de cuidado después de utilizarlos.

“El maquillaje de fantasía no tiene por qué ser un enemigo de la piel. La clave está en la elección consciente de productos certificados y en acompañar la caracterización con una rutina adecuada de preparación y limpieza nocturna”, afirmó el especialista.