¿Duermes varias horas y despiertas cansado? Tres hábitos antes de dormir que te alteran

Cuando atraviesas un periodo de estrés, ansiedad o tristeza, una de las primeras preguntas que te hará un terapeuta en consulta es cómo estás durmiendo.

La psicóloga argentina Marina Mammoliti, autora del libro Frena tu cabeza y creadora del podcast Psicología al Desnudo, explicó en el programa radial El Klub de La Kalle que el mecanismo del descanso es la base fundamental para que el organismo funcione bien.

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Si no logras tener una buena calidad de sueño ni alcanzas el promedio recomendado de 7 a 9 horas diarias, resulta prácticamente imposible mantener el equilibrio físico y mental.



El sueño cumple la función biológica de descansar y reparar absolutamente todos los sistemas del cuerpo.



Además, mientras duermes, tu cerebro lleva a cabo un proceso indispensable: procesar y asimilar las emociones que experimentaste a lo largo del día.

Si no duermes lo suficiente o tu descanso se interrumpe constantemente —como levantarte cada dos horas—, esas emociones no se procesan de manera adecuada y comienzan a acumularse capa tras capa en tu sistema.

Como consecuencia de este déficit, al día siguiente te sentirás irritable y con la sensibilidad a flor de piel.

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Mammoliti señala que, tras acumular tres días consecutivos de mal sueño, cualquier mínimo inconveniente diario te hará estallar o reaccionar con una irritabilidad desmedida, ya que tu cuerpo no contó con la pausa necesaria para restaurar sus defensas neuronales ni emocionales.

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¿Cuáles son los errores más comunes antes de dormir que arruinan tu descanso?

Para lograr un descanso verdaderamente reparador, la especialista enfatiza en la necesidad de aplicar lo que en psicología se conoce como higiene del sueño.

Se trata de una serie de conductas y hábitos que debes planificar durante la noche para preparar al sistema nervioso antes de ir a la cama. Sin embargo, existen tres errores sumamente habituales que alteran este proceso y te impiden conciliar el sueño profundo: