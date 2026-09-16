¿Duermes varias horas y despiertas cansado? Tres hábitos antes de dormir que te alteran

Cuando atraviesas un periodo de estrés, ansiedad o tristeza, una de las primeras preguntas que te hará un terapeuta en consulta es cómo estás durmiendo.
La psicóloga argentina Marina Mammoliti, autora del libro Frena tu cabeza y creadora del podcast Psicología al Desnudo, explicó en el programa radial El Klub de La Kalle que el mecanismo del descanso es la base fundamental para que el organismo funcione bien.
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Si no logras tener una buena calidad de sueño ni alcanzas el promedio recomendado de 7 a 9 horas diarias, resulta prácticamente imposible mantener el equilibrio físico y mental.
El sueño cumple la función biológica de descansar y reparar absolutamente todos los sistemas del cuerpo.
Además, mientras duermes, tu cerebro lleva a cabo un proceso indispensable: procesar y asimilar las emociones que experimentaste a lo largo del día.
Si no duermes lo suficiente o tu descanso se interrumpe constantemente —como levantarte cada dos horas—, esas emociones no se procesan de manera adecuada y comienzan a acumularse capa tras capa en tu sistema.
Como consecuencia de este déficit, al día siguiente te sentirás irritable y con la sensibilidad a flor de piel.
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Mammoliti señala que, tras acumular tres días consecutivos de mal sueño, cualquier mínimo inconveniente diario te hará estallar o reaccionar con una irritabilidad desmedida, ya que tu cuerpo no contó con la pausa necesaria para restaurar sus defensas neuronales ni emocionales.
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¿Cuáles son los errores más comunes antes de dormir que arruinan tu descanso?
Para lograr un descanso verdaderamente reparador, la especialista enfatiza en la necesidad de aplicar lo que en psicología se conoce como higiene del sueño.
Se trata de una serie de conductas y hábitos que debes planificar durante la noche para preparar al sistema nervioso antes de ir a la cama. Sin embargo, existen tres errores sumamente habituales que alteran este proceso y te impiden conciliar el sueño profundo:
- Cenar pesado o muy tarde: Ingerir alimentos en cantidades copiosas o justo antes de acostarte obliga al sistema digestivo a trabajar a gran velocidad, manteniendo al sistema nervioso en un estado de alta actividad que frena la relajación natural.
- Hacer ejercicio físico intenso cerca de la hora de acostarse: Aunque muchas personas entrenan de noche con la idea de "cansar el cuerpo", hacer actividad física intensa muy cerca del momento de ir a dormir deja al organismo hiperactivado. Lo recomendable es que transcurran al menos dos horas de diferencia entre el fin del entrenamiento y el momento de ir a la cama para permitir que las pulsaciones y el sistema nervioso se calmen y te permitan entrar a las fases profundas del sueño.
- Usar pantallas e interactuar con la luz azul: Mirar el celular, revisar redes sociales, utilizar la computadora o ver televisión e historias en la televisión justo antes de acostarte es uno de los hábitos más dañinos para tu descanso. La luz azul que emiten las pantallas le envía una señal directa al cerebro de que debe permanecer despierto e hiperalerta, simulando la luz del día. Los expertos sugieren dejar de usar todo tipo de pantallas dos horas antes de dormir, o al menos intentar desconectarte como mínimo una hora antes para permitir que el cerebro inicie la fase de descanso.