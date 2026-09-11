¿Ácido Hialurónico sí o no? Cirujana estética habla de las consecuencias de los excesos

El uso de rellenos faciales, especialmente con Ácido Hialurónico, se ha consolidado como uno de los procedimientos estéticos más solicitados para modificar o aumentar volumen en determinadas zonas del rostro; sin embargo, la delgada línea entre un retoque sutil y la desfiguración del rostro genera debate entre expertos.

Sobre las crecientes dudas frente a facciones deformadas o sobrecargadas, la doctora Karen Quevedo, médica cirujana y especialista en procedimientos estéticos, aclaró de forma contundente mitos sobre el ácido hialurónico, los riesgos por aplicaciones inadecuadas y las realidades del uso excesivo de esta sustancia.

Inicialmente la experta aclaró que el ácido hialurónico no es malo por sí mismo, sino que el problema radica en el uso que se le de.



"Cuando se emplea de manera adecuada, planificada y profesional, ofrece resultados armónicos y estéticos; pero el verdadero peligro radica en la sobreaplicación o abuso de la sustancia, una condición que en la medicina estética se conoce como un rostro overfilled (saturado de relleno)", explicó en La Kalle la cirujana estética.



Uno de los aspectos más críticos señalados por la especialista es la aplicación de ácido hialurónico por parte de personal no médico y en recintos que no cumplen con los estándares higiénicos exigidos.

Por ejemplo, recordó que se ha documentado la realización de estos procedimientos a manos de peluqueros en espacios inadecuados (como establecimientos carcelarios), lo cual constituye un riesgo en términos de salubridad.

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"La falta de asepsia y el desconocimiento anatómico por parte de personas no capacitadas pueden desencadenar infecciones, quistes o deformaciones severas", señaló la doctora Quevedo.

Famosos y el Ácido Hialurónico

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Al hablar del uso desproporcionado de esta sustancia en rellenos se aclaró que uno de los problemas más evidentes es una modificación excesiva de las facciones. En estos casos, el resultado puede alejarse del objetivo inicial de aportar volumen o mejorar determinados rasgos.

La cirujana plástica también advirtió sobre la importancia de contar con una valoración médica adecuada antes de utilizar ácido hialurónico, ya que una aplicación incorrecta puede generar complicaciones y alterar la armonía natural del rostro.

En algunos casos, señaló, estos procedimientos pueden incluso modificar las facciones armónicas del rostro, hasta generar rasgos que pueden percibirse como masculinizados en mujeres.

Para explicarlo mejor, recordó la polémica con la creadora de contenidos Epa Colombia, quien repentinamente apareció, desde la cárcel, con marcas en el rostro y unos cambios evidentes en sus rasgos. La especialista señaló en El Klub, de La Kalle, que, según la información que recibió, se habría sometido a una aplicación de esta sustancia en diferentes zonas del rostro.

La médica también cuestionó las condiciones en las que, según esa versión, se habría realizado el procedimiento de Epa Colombia y advirtió sobre posibles complicaciones cuando una sustancia inyectable es aplicada por personas que no cuentan con la formación necesaria o en lugares que no tienen las condiciones sanitarias requeridas.

Entre los riesgos mencionados por la experta están las infecciones, alteraciones de los tejidos, necrosis, quistes y deformaciones.

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Ninel Conde y el exceso de de ácido hialurónico

La doctora Karen analizó algunos casos de la farándula colombiana, entre los que destacó unos como muy bien trabajados y otros con situaciones que se podrían corregir.

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La actriz Ninel Conde llama la atención de la cirujana ya que al comparar su rostro original se observa un cambio bastante marcado a causa de rellenos.

"En Ninel Conde, que además tenía un rostro precioso, observamos saturación de sustancia y pérdida de expresión (overfilled)"; dijo la doctora que agregó que la actriz "muestra un rostro con volúmenes excesivos debido al intento de eliminar cualquier signo de envejecimiento, derivando en una apariencia rellena y antinatural".

¿Se puede revertir un tratamiento con Ácido Hialurónico?

A diferencia de sustancias nocivas como los biopolímeros - que corresponden a plásticos sintéticos permanentes alojados debajo de la piel-, la especialista aclaró que el ácido hialurónico cuenta con una propiedad médica fundamental y es que es un procedimiento reversible.

"Esta sustancia tiene un antídoto que es la hialuronidasa, que consiste en una enzima que actúa como antídoto directo. Al inyectarse en la zona afectada, disuelve el producto acumulado, reduce el exceso de volumen y permite corregir aplicaciones defectuosas o quistes generados por mala praxis", detalló Quevedo.

Para explicar este aspecto recordó el caso estético de la actriz Lindsay Lohan, quien fue centro de polémica por un brusco cambio en su rostro, en medio de temas de rellenos y consumo de sustancias.

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La cirujana explicó en EL Klub que en medio de tantos excesos la artista terminó con un rostro desproporcionado y que luego de unos años fue corregido al someterse a una disolución de A.H.

"Entonces a ella le disuelven la sustancia para extraer el volumen excedente y luego emplear bioestimuladores de colágeno, logrando labios y contornos más sutiles", describió Karen.

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Sin embargo enfatizó que dicho exceso y mal manejo de la sustancia dejó una consecuencia en la que la flacidez persiste bajo la piel y que gran parte del aspecto en imágenes públicas responde también a la edición fotográfica.

"Lo que se ve en fotos es porque hay retoque de imagen, pero si tu la detallas en las películas y videos se observa la diferencia en las expresiones de su rostro con emociones como el llorar", puntualizó la cirujana.