El peligro oculto tras los combos de garaje: Comprar péptidos en internet puede salir caro

La venta de sustancias inyectables a través de redes sociales, páginas web y establecimientos informales viene despertando una gran preocupación entre profesionales de la salud, por las consecuencias que desata este uso irresponsable de productos estéticos.

Entre los más populares se encuentran los llamados péptidos, que en algunos casos son promocionados para perder peso, mejorar la apariencia física o favorecer la regeneración de tejidos; sin embargo, expertos, como la doctora Karen Quevedo, médica cirujana y estética, advierten que la aplicación debe estar a cargo de manos profesionales y requieren de valoración médica previa para determinar la dosis adecuada o contraindicaciones según cada persona.

Y es que más allá de una correcta aplicación, también hay un problema latente en la venta por internet o en lugares que no cuentan con condiciones sanitarias adecuadas; pues el usuario desconoce si el producto ha tenido una manipulación y almacenamiento correcto para ser aplicado.



¿Qué son los péptidos?

Los péptidos son moléculas formadas por cadenas cortas de aminoácidos que pueden intervenir en diferentes procesos de señalización del organismo. Dependiendo del tipo de péptido, pueden tener funciones relacionadas con determinados procesos metabólicos y fisiológicos.

Algunos de estos productos se administran mediante inyecciones, debido a que determinadas moléculas pueden degradarse en el aparato digestivo cuando se consumen por vía oral. Por esta razón, su utilización requiere condiciones adecuadas de almacenamiento, preparación y aplicación.

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La preocupación de los especialistas aumenta cuando estos productos se comercializan como paquetes que incluyen frascos, jeringas, algodones y alcohol para que las personas realicen la aplicación por cuenta propia.

Sobre este tema habló en El Klub de La Kalle la doctora Karen Quevedo y manifestó su preocupación por las compras digitales de estos productos "como si fueran cualquier kit de cuidado facial".

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Para la médica cirujana, estas ventas que se encuentran como oferta de "kits o combos completos que incluyen los frasquitos de la sustancia, son un riesgo latente contra la salud de las personas que ignoran que debe haber una valoración médica detrás para indicarte si eres apto y en qué cantidades podría recibirla tu cuerpo".

La experta, quien además es esteticista, aclaró que "al comprar estos paquetes genéricos en la web o en las denominadas clínicas de garaje y peluquerías, se ignora por completo que estos medicamentos no funcionan igual para todo el mundo. No cuentan con una dosificación personalizada basada en tu peso, sexo, o antecedentes médicos, lo que genera un riesgo altísimo de administración incorrecta".

De igual forma la médica señaló que la inmensa mayoría de estos productos que circulan en internet no cuentan con los estudios científicos suficientes ni con registros sanitarios oficiales como el Invima en Colombia o la FDA.

¿Cuáles son los riesgos de inyectarse péptidos sin supervisión médica?

El uso de un medicamento o sustancia inyectable sin una valoración médica puede generar diferentes riesgos, y es por eso que antes de indicar un tratamiento, un profesional debe revisar los antecedentes del paciente, los medicamentos que consume, sus condiciones de salud y, cuando sea necesario, solicitar exámenes de laboratorio.

La doctora Karen Quevedo detalló que la aplicación de esta sustancia sin un diagnóstico previo puede traer eventos adversos graves y daños irreversibles.

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"Los péptidos no son cosméticos inofensivos; son herramientas médicas potentes. Si decides usarlos por tu cuenta, te expones a contraindicaciones médicas severas que solo un profesional de la salud puede prever mediante exámenes de laboratorio", agregó.

Entre las posibles complicaciones asociadas a un uso inadecuado se encuentran:

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Daño renal y hepático grave: Pacientes con enfermedades en los riñones o en el hígado tienen prohibido el uso de estas sustancias. Un caso real alarmante es el de una paciente que, tras adquirir péptidos en una página de internet sin asesoría médica, presentó una falla renal y hepática tan severa que estuvo al borde de requerir diálisis de urgencia. Aceleración de células cancerígenas: Algunos péptidos actúan como hormonas de crecimiento para regenerar tejidos. Si tienes un cáncer activo o cuentas con antecedentes genéticos familiares de cáncer (como el de mama), el uso de estas moléculas puede provocar que las células cancerosas crezcan de forma acelerada. Efecto rebote: Si buscas perder peso, debes saber que estas sustancias no son mágicas. Si no realizas actividad física ni mantienes hábitos alimenticios saludables de la mano de un experto, recuperarás el peso perdido tan pronto suspendas el tratamiento, e incluso ganar mayor peso al que ya tenías. Riesgo de infecciones y mala aplicación: Realizar procedimientos inyectables en lugares no aptos (como peluquerías, gimnasios o cantones militares) incrementa exponencialmente el riesgo de infecciones en el punto de aplicación. Un claro ejemplo es el de EPA Colombia, quien presuntamente se sometió a la aplicación de exceso de ácido hialurónico por parte de su peluquero dentro de la cárcel, terminando con el rostro, como lo han llamado muchos, masculinizado, inflamado y en pésimas condiciones de salubridad. Puedes ver: Virales Tenía fuertes migrañas y para solucionarlo se aplicó bótox; quedó ciega Virales Una mujer perdió su ojo luego de que le aplicaran bótox

Precio de péptidos es un factor de alerta

En internet y redes sociales pueden encontrarse ofertas de sustancias inyectables a precios muy inferiores a los de tratamientos médicos formales. Sin embargo, el costo por sí solo no permite determinar la autenticidad, calidad o seguridad de un producto.

La experta en tratamientos estéticos aclaró en La Kalle que "en los barrios y en internet abundan ofertas donde te prometen aplicaciones por 20.000 o 150.000 pesos colombianos. La realidad médica es muy diferente: un tratamiento real con péptidos (como la semaglutida o la tirzepatida) respaldado por un médico especialista oscila alrededor del millón de pesos mensuales, por un ciclo de cuatro semanas. Si te ofrecen un producto a un precio extremadamente bajo, simplemente es para sospechar que no es real ni seguro".

También es importante diferenciar entre sustancias que cuentan con autorización sanitaria para determinados usos y productos comercializados sin respaldo suficiente. En Colombia, los medicamentos deben contar con el registro sanitario correspondiente ante el Invima cuando este sea requerido.

¿Los Péptidos son biopolímeros?

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La doctora Quevedo aclaró que estas sustancias no se pueden comparar con los biopolímeros (que son plásticos sintéticos nocivos debajo de la piel).

"Los péptidos son seguros y beneficiosos, únicamente cuando un médico experto en obesidad, endocrinólogo o internista evalúa tu historia clínica, ordena laboratorios previos y realiza un seguimiento estricto de tu evolución", explicó al tiempo que detalló que, lastimosamente, algunas personas inescrupulosas en redes sociales ofrecen otro tipo de sustancias y las hacen pasar como péptidos.

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Por último la especialista recomienda que cualquier tratamiento que implique medicamentos o sustancias inyectables sea indicado y supervisado por un profesional de la salud. En tratamientos relacionados con obesidad, por ejemplo, el médico puede determinar si el paciente es candidato o no a una determinada terapia.

La principal recomendación ante ofertas de este tipo en redes sociales o internet es no adquirir ni aplicarse sustancias inyectables por cuenta propia. Antes de iniciar cualquier tratamiento, es necesario verificar su procedencia, consultar si cuenta con autorización sanitaria cuando corresponda y acudir a un profesional que pueda evaluar los riesgos y beneficios para cada paciente, así como realizar la correcta aplicación y administración de dosis.