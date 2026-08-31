Se repite caso Yulixa Toloza en Bogotá; mujer murió tras una bichectomía

Continúan conociéndose casos de personas que pierden la vida después de someterse a procedimientos estéticos. En esta ocasión, se conoció que una mujer falleció el 30 de agosto de 2026, tres días después de realizarse una bichectomía en un establecimiento ubicado en la localidad de Antonio Nariño, Bogotá.

La emergencia fue reportada al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) a las 5:21 a. m. El organismo brindó asistencia remota mientras una ambulancia se dirigía hasta la vivienda de la mujer. A las 5:48 a. m., los profesionales de la salud llegaron al lugar y confirmaron su fallecimiento.

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Tras conocerse el deceso, las autoridades señalaron que brindaron acompañamiento a los familiares de la mujer, mientras la Secretaría Distrital de Salud adelanta las investigaciones para establecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte.



Hasta el momento, la entidad no ha determinado de manera concluyente que la bichectomía haya sido la causa directa del fallecimiento.

¿El centro estético contaba con autorización para realizar la bichectomía?

La Secretaría Distrital de Salud informó que el establecimiento estaba inscrito en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) desde marzo de 2024. Sin embargo, su autorización correspondía únicamente a la prestación de servicios de consulta externa en medicina general, dermatología y psicología.

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La entidad también indicó que el centro no contaba con autorización para realizar cirugías plásticas ni ningún otro tipo de intervención quirúrgica. Asimismo, señaló que el establecimiento ya había sido visitado el 9 de junio de 2026 y que, en ese momento, obtuvo una valoración positiva en los servicios de consulta externa que tenía habilitados.

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Como parte de las investigaciones posteriores al fallecimiento, las autoridades visitaron tres sedes asociadas al establecimiento, pero todas se encontraban cerradas.

Comunicado habla de la muerte de la mujer en un centro estético Foto: Pantallazo tomado de la Secretaría de Salud

¿Qué es una bichectomía?

La bichectomía es un procedimiento de cirugía estética que busca definir el contorno del rostro mediante la extracción de las bolsas de Bichat, unos depósitos de grasa ubicados en la zona de las mejillas.

La intervención se realiza mediante pequeñas incisiones en el interior de la boca, por lo que no deja cicatrices visibles en el exterior del rostro. El objetivo es reducir el volumen de las mejillas y conseguir una apariencia facial más estilizada.

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Sin embargo, los especialistas advierten que no todas las personas son candidatas para este procedimiento. En pacientes con rostros naturalmente delgados o en determinados procesos de envejecimiento, la extracción de esta grasa podría generar una apariencia más demacrada.

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Ante esta situación, la Secretaría Distrital de Salud reiteró la importancia de verificar que los establecimientos donde se realizan procedimientos estéticos cuenten con las autorizaciones correspondientes y que estos sean efectuados por personal debidamente habilitado.

Este caso recuerda lo ocurrido con Yulixa Toloza, la mujer que perdió la vida después de someterse a un procedimiento estético y cuyo cuerpo fue encontrado posteriormente en Apulo, Cundinamarca.