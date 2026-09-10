Reconocida influencer muere tras someterse a una liposucción; familiares piden explicaciones

La muerte de la influencer de 27 años Olivia Oras llevó a la Policía de Helsinki a abrir una investigación preliminar para esclarecer las causas y circunstancias de su fallecimiento, ocurrido el pasado 3 de septiembre de 2026, después de que se sometiera a un procedimiento estético de liposucción.

La noticia de su muerte se ha vuelto viral en redes sociales durante las últimas horas, generando numerosas muestras de luto y llamados a esclarecer lo ocurrido por parte de sus familiares y seguidores.

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La investigación policial se inició luego de que los familiares de la joven presentaran una solicitud formal ante las autoridades. Según información divulgada por diversos medios, la petición fue confirmada por sus padres, Reijo Oras y Johanna Oras.



Los padres de Olivia Oras señalaron previamente que la acción presentada ante las autoridades estaría relacionada con el procedimiento realizado en una clínica privada de Helsinki. La familia ha cuestionado la atención recibida en dicho centro médico y busca establecer si existió alguna relación entre la intervención estética y las complicaciones que posteriormente llevaron a la muerte de la influencer.

Posición oficial de la Policía de Helsinki

A pesar de los señalamientos realizados por los familiares, el Departamento de Policía de Helsinki ha mantenido reserva sobre las personas o entidades que están siendo indagadas.

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En este contexto, el jefe a cargo de la investigación, Juha Piippo, evitó confirmar si las pesquisas están dirigidas contra una persona o institución en particular. Por ahora, los investigadores se concentran en recopilar pruebas y establecer con precisión la cadena de acontecimientos que precedieron a la muerte de Olivia Oras.

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Las autoridades deberán determinar si existen elementos suficientes para establecer una posible responsabilidad de la clínica o del personal médico que intervino en el procedimiento al que se sometió la influencer.

¿Quién era Olivia Oras?

Olivia Oras comenzó su trayectoria en redes sociales a los 14 años, a través de Instagram, donde rápidamente acumuló miles de seguidores. Su creciente impacto digital la llevó a protagonizar el documental The Perfect Selfie (2016), una producción que siguió su vida cotidiana y su interacción con la comunidad en línea durante aproximadamente un año y medio.

Sin embargo, la intensa exposición pública le provocó episodios de ansiedad, situación que la llevó a cerrar sus cuentas digitales y mudarse a Ámsterdam en 2017. Allí trabajó en un café mientras se preparaba para iniciar sus estudios universitarios.

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Durante su residencia en los Países Bajos, presenció la muerte de un amigo, un hecho traumático tras el cual regresó a Helsinki y atravesó episodios de adicción a las pastillas para dormir y al alcohol.

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En 2022 buscó ayuda profesional e ingresó durante un mes a un centro especializado en adicciones. A partir de entonces, reorientó progresivamente su perfil profesional, alejándose de la exposición mediática que había tenido durante su adolescencia.

En esta nueva etapa, ejerció como jefa de comunidad en la startup de inteligencia artificial Ikon AI y como directora de marketing en la empresa de tecnología para el bienestar PALL0 by Ai2Ai. Además, fundó la organización sin ánimo de lucro Oras Respiratus Ry, destinada a apoyar la investigación de enfermedades pulmonares.