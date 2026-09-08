Javier Hernández Bonnet recuerda la balacera que tuvo que cubrir en un estadio: ‘Muy duro’

El periodista deportivo Javier Hernández Bonnet compartió en los micrófonos de El Klub los detalles de uno de los momentos más complejos de su trayectoria, el cubrimiento de una balacera en las inmediaciones del estadio Atanasio Girardot de Medellín.

El suceso, ocurrido en una época de alta tensión en la capital antioqueña, dejó una profunda huella en el comunicador, quien calificó la experiencia como algo "muy duro".

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Una transmisión de emergencia con 'walkie-talkies'

Javier Hernández Bonnet rememoró que, en aquel momento, trabajaba para una cadena radial, en ese momento, la balacera estalló justo al finalizar un partido de fútbol, concentrándose en la zona de los paraderos de transporte público del estadio.

En ese instante, el equipo periodístico se encontraba estrenando un sistema de intercomunicación inalámbrico. "Nosotros estamos estrenando sistema de wokitoki para ir a algunos puntos donde no tuviéramos conexiones", explicó el periodista.

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Además, detalló que esos dispositivos servían para reportar fuera de los camerinos tradicionales, ya fuera buscando a algún personaje en la tribuna o en la parte exterior del recinto deportivo.

Al desatarse el tiroteo en los alrededores, el equipo de la cadena radial tomó la decisión de iniciar una transmisión de emergencia de alcance nacional. Dicha emisión en directo terminó por desplazar el informativo habitual de la cadena. "Nos comimos Radiosucesos transmitiendo", relató Hernández Bonnet,

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Al punto que comentó que terminó describiendo cómo coordinaban la información en vivo preguntando a reporteros como Arnulfo o Pedro León para narrar los acontecimientos desde distintos puntos del Atanasio Girardot.

La reacción de Juan Gossaín y el impacto emocional

La cobertura periodística de la balacera generó un impacto inmediato dentro de la organización radial debido a la tensión del momento. Al día siguiente, el reconocido periodista Juan Gossaín se comunicó directamente con Bonnet para indagar sobre la cobertura y el desarrollo de la transmisión de emergencia.

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"¿Qué modelo de transmisión, qué cosa?", fue la pregunta de asombro que Gossaín le formuló al cronista deportivo. Ante este cuestionamiento, Bonnet confesó haber quedado profundamente afectado y deprimido por la crudeza de la situación de orden público vivida pocas horas antes. "Pero Juan, vengo tan deprimido, tan triste de salir un estadio de fútbol y saber que se encuentra con episodios como ese", le respondió Bonnet en su momento.

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El contexto del fútbol en esa época

El comentarista enfatizó que la gravedad de estos hechos no era un elemento fortuito, sino que formaba parte del panorama general que atravesaba el balompié nacional durante aquellos años.

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Según las declaraciones del Javier Hernández Bonnet, la violencia en los escenarios deportivos estaba ligada a la realidad social del país. "En ese momento el fútbol estaba en manos de los narcos", aseveró el periodista al resumir la complejidad de la época.

El director de deportes concluyó que este tipo de situaciones resultaban especialmente difíciles para los profesionales del área, puesto que el objetivo principal del periodismo deportivo es transmitir alegrías.

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