Javier Hernández Bonnet habla de su retiro de la televisión: ¿fue su último Mundial?

Javier Hernández Bonnet sorprendió a los oyentes durante su visita al Klub de La Kalle, lugar en el que habló de su extensa carrera en televisión y entregó detalles sobre una decisión que ya está planeada: su retiro de las pantallas. El periodista explicó que mantiene conversaciones para organizar su salida.

El reconocido director de deportes cuenta con más de 50 años de trayectoria y durante varias décadas acompañó a las familias colombianas mediante las transmisiones del Gol Caracol. Ahora, su despedida de la televisión nacional es un proceso que ya comenzó a estructurarse.

Puedes leer: Javier Hernández Bonnet rompe el silencio sobre el sobrenombre ‘Refisal’: ‘Me sirvió para todo’



¿Cuándo se retirará Javier Hernández Bonnet de la televisión?

Javier Hernández Bonnet le contó a El Klub de La Kalle, que conversó directamente con Gonzalo Córdoba, presidente de la compañía, para organizar un retiro ordenado: "está conversado con con los dueños de la compañía con... el presidente... lo hemos conversado varias veces". Sin embargo, el proceso permanece aplazado y todavía no existe una fecha definida para su salida.

Aunque su intención es cerrar su ciclo en la televisión, el periodista no quiere despedirse de los micrófonos. Por el contrario, manifestó su interés en continuar ligado a la radio: "Me encantaría seguir haciendo radio", medio que lo apasiona desde sus primeros años y al que quisiera regresar una vez termine su etapa frente a las cámaras.

Bonnet también dejó clara su intención de no repetir situaciones que vivieron otros reconocidos periodistas deportivos. “No quiero que me pase lo que le aconteció a la gorda Mejía o le ha pasado a Hernán, que se han retirado y han vuelto”, aseguró al explicar por qué busca que su salida sea definitiva.

Publicidad

¿Javier Hernández Bonnet se despedirá de los Mundiales?

Uno de los momentos que más llamó la atención durante la charla fue cuando habló de su futuro en las Copas del Mundo. El periodista puso sobre la mesa la posibilidad de que El Mundial 2026 haya marcado su última participación como comentarista en una cita orbital.

Publicidad

“Sí, hay una altísima probabilidad de que este haya sido mi último mundial por lo menos actuando”, afirmó. De concretarse, pondría punto final a una historia mundialista que comenzó en Argentina 1978, cuando tenía apenas 22 años y daba sus primeros pasos en el periodismo.

Puedes leer: Alberto Gamero asume nuevamente la dirección técnica de Millonarios; "Bienvenido a casa"

A lo largo de su carrera, el comunicador vivió de cerca 12 Copas del Mundo y también fue testigo de los cambios en la manera de cubrir el fútbol. Recordó que antes los periodistas podían trabajar junto a la cancha y observar los movimientos tácticos, algo que actualmente resulta imposible por el hermetismo de los equipos:

"Ir a los entrenamientos, no como ahora que no te dejan entrenar nada. Uno era en la raya viendo entrenar a Brasil y viendo entrenar a Escocia ... uno se enteraba de todo lo que el técnico pedía... Eso era un aprendizaje que los muchachos de hoy no tienen."

Durante la entrevista, Javier Hernández Bonnet, recordó el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando decidió afeitarse su característico bigote. La razón fue Sofía, su pequeña hija, quien le pidió quitarlo porque le picaba cuando él le daba besos.

Finalmente, Bonnet se refirió al futuro del Gol Caracol después de su eventual salida. Según explicó, el proyecto está concebido de manera corporativa y su fortaleza no depende de una sola persona, sino del estilo de transmisión que sostiene al canal.

Publicidad

Mira la entrevista completa: