Lista de los 30 nominados al Balón de Oro 2026; Luis Díaz figura entre los candidatos

France Football publicó por medio de sus redes sociales la lista de candidatos nominados al Balón de Oro 2026. La publicación de los candidatos sorprendió a los seguidores del futbol colombiano, debido a que esta incluyó al jugador Luis Díaz.

El futbolista colombiano forma parte de los treinta mejores jugadores del planeta, consolidando su estatus de estrella tras brillar en Alemania con el Bayern Múnich.

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El extremo guajiro ganó la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa. Su presencia en esta exclusiva lista de nominados ratifica que su traspaso desde el Liverpool al "conjunto bávaro" fue un éxito absoluto en la élite de Europa.



¿Cuáles son las estadísticas de Luis Díaz que justifican su candidatura al Balón de Oro 2026?

El jugador colombiano brilló con el Bayern Múnich; durante esta campaña disputó 51 partidos, en los cuales registró 26 goles y realizó 19 asistencias. Lo que quiere decir que realizó 57 aportes de gol bajo la dirección técnica de Vincent Kompany en Alemania.

Según las estadísticas, su gran influencia en el campo de juego dio como promedio un gol o asistencias cada 22 minutos. Junto al inglés Harry Kane y el francés Michael Olise brilló, registrando además un magnífico promedio de 2 pases clave por partido.

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Gracias a su consistencia, obtuvo una calificación media de 7.28 en Sofascore. El colombiano promedia 2.0 regates completos y 2.9 tiros por partido con una gran puntería del 47%, ganando el 42% de sus duelos en el campo de juego.

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Pero esto no es todo: "Lucho Díaz" como le dicen en el mundo del deporte, en la liga de la Bundesliga sumó 15 goles y 14 asistencias, mientras que en la Champions marcó 7 goles y 3 asistencias. Además, la afición y los expertos eligieron uno de sus goles ante el equipo de futbol Union Berlin como el mejor gol de la temporada por su enorme espectacularidad y belleza estética.

En el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, Luis Díaz también brilló con la selección Colombia. Durante la cita orbital, anotó 1 gol y entregó 1 asistencia fundamental en el maravilloso triunfo de la tricolor por 3-1 contra la selección de Uzbekistán.

¿Quiénes son todos los nominados al Balón de Oro 2026 y cuándo se entrega el premio?

La prestigiosa revista France Football reveló oficialmente la lista de los 30 futbolistas masculinos nominados al galardón de este año. A continuación, te presentamos en detalle todos los candidatos que compiten por quedarse con uno de los reconocimientos más importantes del fútbol.



Jude Bellingham (Real Madrid - Inglaterra)

(Real Madrid - Inglaterra) Pau Cubarsí (FC Barcelona - España)

(FC Barcelona - España) Marc Cucurella (Chelsea / Real Madrid - España)

(Chelsea / Real Madrid - España) Ousmane Dembélé (PSG - Francia)

(PSG - Francia) Luis Díaz (Bayern Múnich - Colombia)

(Bayern Múnich - Colombia) Bruno Fernandes (Manchester United - Portugal)

(Manchester United - Portugal) Gabriel (Arsenal - Brasil)

(Arsenal - Brasil) Erling Haaland (Manchester City - Noruega)

(Manchester City - Noruega) Achraf Hakimi (PSG - Marruecos)

(PSG - Marruecos) Harry Kane (Bayern Múnich - Inglaterra)

(Bayern Múnich - Inglaterra) Khvicha Kvaratskhelia (PSG - Georgia)

(PSG - Georgia) Lamine Yamal (FC Barcelona - España)

(FC Barcelona - España) Sadio Mané (Al Nassr - Senegal)

(Al Nassr - Senegal) Marquinhos (PSG - Brasil)

(PSG - Brasil) Lautaro Martínez (Inter de Milán - Argentina)

(Inter de Milán - Argentina) Kylian Mbappé (Real Madrid - Francia)

(Real Madrid - Francia) Nuno Mendes (PSG - Portugal)

(PSG - Portugal) Lionel Messi (Inter Miami - Argentina)

(Inter Miami - Argentina) João Neves (PSG - Portugal)

(PSG - Portugal) Michael Olise (Bayern Múnich - Francia)

(Bayern Múnich - Francia) Willian Pacho (PSG - Ecuador)

(PSG - Ecuador) Julián Quiñones (Al Qadsiah - México)

(Al Qadsiah - México) Declan Rice (Arsenal - Inglaterra)

(Arsenal - Inglaterra) Rodri (Manchester City / Barcelona - España)

(Manchester City / Barcelona - España) Fabián Ruiz (PSG - España)

(PSG - España) William Saliba (Arsenal - Francia)

(Arsenal - Francia) Ferran Torres (FC Barcelona / PSG - España)

(FC Barcelona / PSG - España) Dayot Upamecano (Bayern Múnich - Francia)

(Bayern Múnich - Francia) Vinícius Jr. ( Real Madrid - Brasil)

Real Madrid - Brasil) Vitinha (PSG - Portugal)

Esta nominación es la segunda para Luis Díaz, quien ya habría formado parte de la lista de los mejores del mundo en el año 2022 con el equipo del Liverpool. Con su inclusión, se une a la historia de grandes colombianos nominados al premio, como el delantero Radamel Falcao y James Rodríguez.

El ganador del Ballon d'Or® o Balón de Oro se conocerá el próximo 26 de octubre durante la celebración de su aniversario número 70, que se llevará a cabo en la ciudad de París. El guajiro competirá directamente contra figuras globales como Kylian Mbappé, el brasileño Vinícius Júnior o el centrocampista español Rodri.