El día que la mamá de William Vinasco se perdió en un aeropuerto con el Gol Caracol

El Gol Caracol es sin duda uno de los programas de televisión más queridos y recordados por los colombianos, acompañándonos en todas las competiciones de la Selección Colombia, ya sean Eliminatorias, Copas del mundo, Copas América, siempre han estado con nuestro equipo nacional y son los dueños de las transmisiones de la tricolor.

Uno de sus mejores recuerdos es el 5 a 0 en Buenos Aires, un partido que pasó a la historia y que fue aún es recordado por muchos, incluso en Argentina, convirtiendo a muchos de esos jugadores en leyendas de nuestro balompié.

Una de sus figuras fue el narrador deportivo William Vinasco Chamorro, quien fue sello del Gol Cracol y de la Selección, sus gritos de gol son recordados por muchos, como por ejemplo el "Colombia dios mío", que nos regaló cuando la Selección le empataba a la poderosa Alemania en un mundial.

Anécdota de Javier Hernández Bonnet con William Vinasco

El comentarista Javier Hernández estuvo en La Kalle con el Gol Caracol y comentó algunas anécdotas que ha vivido cubriendo a la Selección, pero la que más causó risas fue una que contó junto a William Vinasco, mientras cubrían una Copa Confederaciones.

De acuerdo con Bonnet, viajaron hasta el país donde se realizaría el evento, pero apenas aterrizaron, ocurrió algo impensado, la mamá de William, doña Tulia, se perdió en el aeropuerto, y ellos tenían el tiempo contado, por lo que vivieron verdaderos momentos de angustia.

"Una hora y media después la encontré, yo la encontré, fui el primero que la vi y le dije: 'Doña Tulia, usted estaba perdida' y me dijo 'No señor, yo estaba conociendo'", con esta anécdota provocó la risa de todos y demostró que en medio del ajetreo pasan muchas cosas de las cuales no nos enteramos. Todo para dar un buen producto y alegrar a los colombianos.