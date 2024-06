Dudamel aún no cree haber ganado la Liga BetPlay con Bucaramanga

Hace algunos días se vivió la final del fútbol colombiano entre Independiente Santa Fe y el Atlético Bucaramanga, estos últimos llegaban con la ilusión de ganar por primera vez en su historia un rentado nacional, por lo que fue un partido muy reñido por el título.

El encuentro dejó por todo lo alto a los dos equipos, la épica remontada de Santa Fe obligó a los santandereanos a ir a los penaltis y fue allí donde la eficacia los hizo hacer historia, ganando el título en Bogotá y enmarcando en su escudo la primera estrella.

¿Qué ha sentido Dudamel por el triunfo con Bucaramanga?

El técnico venezolano nos vistió en La Kalle junto al Gol Caracol y allí aprovechamos para preguntarle por esa histórica final, en la que su templanza y táctica fueron cruciales para guiar a sus jugadores a la victoria.

Publicidad

De acuerdo con Dudamel esa alegría la vivió desbordada, sin quedarse con nada, pero fue enfático en decir que no es consciente aún de ese logro, parecer no dimensionar lo que logró: "Uno no alcana a dimensionar, cuando uno va de regreso, que te montas en el camión de los bomberos, ahí empiezas a entender, ¿te parece poco el estrés?", refiriéndose a que el partido fue una montaña rusa de emociones.

Esto demuestra la humildad del estratega, quien tuvo que navegar adversidades hasta consolidar a su equipo, luego disputar un cuadrangular complicado en el que le ganó la disputa a equipos como Millonarios en Bogotá y por último eliminando a un gran Pereira en Bucaramanga, ilusionando a sus hinchas.

Publicidad

Por último, la final fue una demostración de garra por ambos equipos, un buen partido de fútbol que le dio a sus amantes una excelente demostración de lo que este deporte significa.