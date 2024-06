¿Por qué dicen que dormir con el celular al lado es malo? Esto es lo que debes hacer

En la era digital, nuestros teléfonos móvilesse han convertido en una extensión de nosotros mismos, siempre al alcance de la mano. Sin embargo, se ha debatido mucho sobre los posibles efectos negativos de tener estos dispositivos cerca durante el descanso nocturno. Varias investigaciones y expertos han señalado razones preocupantes por las cuales deberíamos reconsiderar la práctica de dormir con el celular al lado.

1. Radiación electromagnética

Una de las preocupaciones más mencionadas es la exposición a la radiación electromagnética. Los teléfonos móviles emiten radiación no ionizante, y aunque las investigaciones no han concluido de manera definitiva que esto cause daño significativo a corto plazo, hay estudios que sugieren que la exposición prolongada puede tener efectos adversos en la salud. Algunos científicos advierten que la cercanía constante a estos dispositivos podría incrementar riesgos de trastornos del sueño y otros problemas neurológicos a largo plazo.

2. Trastornos del sueño

El sueño es esencial para nuestra salud y bienestar, y cualquier interrupción en este proceso puede tener consecuencias serias. La luz azul que emiten las pantallas de los teléfonos puede inhibir la producción de melatonina, una hormona que regula los ciclos de sueño y vigilia. Esto puede llevar a dificultades para conciliar el sueño y a una calidad de sueño más pobre. Además, el sonido de las notificaciones y alertas puede interrumpir el sueño, incluso si no despierta completamente a la persona.

3. Aumento del estrés y la ansiedad

Tener el teléfono al alcance durante la noche puede fomentar una tendencia a revisar correos electrónicos, redes sociales y otros mensajes, lo cual puede aumentar los niveles de estrés y ansiedad. La necesidad constante de estar conectados puede impedir que nos desconectemos mentalmente, algo crucial para un descanso reparador. La sobrecarga de información y la posible exposición a noticias negativas antes de dormir también pueden afectar negativamente el estado emocional y la calidad del sueño.

4. Riesgos de incendio

Aunque es raro, ha habido casos de teléfonos móviles que se sobrecalientan y causan incendios. Dormir con el celular en la cama o debajo de la almohada puede aumentar este riesgo, especialmente si el dispositivo se está cargando. Los fabricantes suelen recomendar mantener los dispositivos en superficies planas y duras para evitar el sobrecalentamiento.

Consejos para liberarte del estrés ocasionado por el celular en las noches

Para mitigar estos riesgos y promover un ambiente más saludable en el hogar, aquí tienes algunos consejos prácticos:

1. Mantener el celular fuera de la habitación

Trata de dejar el celular en otra habitación durante la noche. Si utilizas el teléfono como alarma, considera la compra de un despertador tradicional.

No es recomendable dejar el celular encendido en las noches en tu habitación /Foto: Lexica IA

2. Utilizar el modo avión

Si necesitas tener el teléfono cerca, activa el modo avión para reducir la exposición a la radiación electromagnética y evitar interrupciones por notificaciones.

3. Establecer una rutina de desconexión

Adopta una rutina de desconexión que implique apagar dispositivos electrónicos al menos una hora antes de acostarse. Esto puede ayudar a preparar su mente y cuerpo para el sueño.

4. Crear un ambiente propicio para el descanso

Asegúrate de que tu dormitorio sea un santuario para el sueño: oscuro, fresco y libre de distracciones electrónicas. Esto puede mejorar significativamente la calidad de su descanso.

