Javier Hernández Bonnet rompe el silencio sobre el sobrenombre ‘Refisal’: ‘Me sirvió para todo’

El director de deportes de Caracol Televisión, Javier Hernández Bonnet, habló en los micrófonos de ‘La Kalle’ sobre el origen, el impacto familiar y los sorprendentes beneficios que ha tenido detrás del famoso apodo de ‘Refisal’, con el que es señalado en redes sociales durante los partidos de la Selección Colombia.

Durante la entrevista, el periodista deportivo habló con tranquilidad sobre este fenómeno digital, que suele viralizarse con memes cada vez que el combinado nacional disputa un partido.

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Javier Hernández Bonnet, lejos de mostrarse molesto, aseguró que la madurez le ha permitido asumir de una manera diferente las críticas que recibe en internet.“A uno a esta edad ya no le incomodan los memes y está uno por encima del bien y del mal”, afirmó.



A pesar de su tranquilidad frente a los comentarios, el periodista reconoció que su principal preocupación nunca fueron los ataques dirigidos contra él, sino el impacto que estos pudieran tener en su familia. “A uno le preocupa sí es el efecto que produzca en los hijos y en los nietos... por el bullying”, explicó.

¿Por qué ya no le molesta el sobrenombre ‘Refisal’?

El periodista contó que ese temor desapareció hace aproximadamente un año y medio, luego de una particular anécdota protagonizada por su hija menor, quien actualmente tiene 19 años, durante la final de un torneo escolar de fútbol.

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Según relató, las jugadoras del equipo de su colegio decidieron personalizar sus nuevas camisetas con los apodos por los que eran conocidas, en lugar de utilizar sus apellidos.

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Al ver el uniforme de su hija, Bonnet descubrió que ella misma había elegido estampar la palabra ‘Refisal’ en su espalda.

En ese momento, el periodista comprendió que el apodo ya no representaba una amenaza para ella ni le generaba preocupación por posibles situaciones de bullying. “Ahí dije yo: ‘¿Y esta era mi preocupación?’. Sí, ya, vale, claro. De resto, de resto, me ha servido para todo”, relató.

Los beneficios de ‘Refisal’ a Javier Hernández

La popularidad del sobrenombre no solo terminó convirtiéndose en una situación asumida con humor por su familia, sino que también le abrió algunas oportunidades comerciales.

Javier Hernández Bonnet reveló que recibió “una oferta muy, muy jugosa de Refisal” para convertirse en imagen de la marca y participar en una campaña publicitaria. Sin embargo, explicó que no pudo aceptar la propuesta debido a las condiciones de su contrato laboral.

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El periodista también recordó que el apodo generó un particular contraste durante las eliminatorias al Mundial de Brasil 2014, cuando la Selección Colombia comenzó a sumar nuevos patrocinadores.

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Mientras en redes sociales algunos aficionados lo señalaban como ‘salado’, el entonces técnico de la Selección Colombia, José Pékerman, habría encontrado una curiosa coincidencia, cada vez que se presentaba un nuevo patrocinador con la presencia de Hernández Bonnet, el equipo no perdía.

“Pékerman decía que cada que se estrenaba un patrocinador Colombia no perdía... entonces nos agarraron. Mientras me daban palo por un lado, Pékerman: ‘Venga, que usted tiene que presentar esto porque usted es el de la buena suerte’”, recordó.

¿Cuál es el origen del apodo ‘Refisal’?

Finalmente, Javier Hernández Bonnet reveló que el origen del sobrenombre no estaría relacionado únicamente con las críticas de los aficionados al fútbol, sino con una situación que se remontaría a su incursión en la política y a una propuesta laboral que decidió rechazar.

“Es una desobediencia con alguien que... tiene que ver con un comienzo de tema político y después de una oferta de trabajo que yo rechacé”, explicó.

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El periodista también recordó que, durante el Mundial de Brasil 2014, su colega de transmisión Nelson Asensio le advirtió que varias personas sostenían una pancarta gigante con el apodo ‘Refisal’ en las afueras de un estadio. Al revisar las fotografías del hecho, Hernández Bonnet aseguró que identificó entre los asistentes a personas cercanas al hombre con quien había tenido el conflicto.

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