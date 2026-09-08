Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
RESTRICCIÓN CELULARES EN COLEGIOS
PORTE DE ARMAS
NOMINADOS AL BALÓN DE ORO

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / ¿Javier Hernández Bonnet reemplazó a Jota Mario? Esto dijo el comentarista deportivo

¿Javier Hernández Bonnet reemplazó a Jota Mario? Esto dijo el comentarista deportivo

Durante una entrevista con El Klub de La Kalle, el director de deportes de Caracol Televisión, Javier Hernández Bonnet habló sobre su llegada al programa Día a Día tras la salida del presentador.

Javier Hernández Bonnet habla sobre los rumores de haber reemplazado a Jota Mario Valencia en el programa Día a Día
Javier Hernández Bonnet aclaró durante una entrevista si reemplazó o no a Jota Mario Valencia en 'Día a Día' y cómo fue su llegada al programa tras la salida del icónico presentador
Fotocollage realizado por La Kalle; imágenes tomadas de El Klub de La Kalle y @jotamariooficial
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 8 de sept, 2026

Javier Hernández Bonnet reveló detalles de su paso por Día a Día y explicó cómo terminó llegando al reconocido matutino tras la salida de Jota Mario. El periodista deportivo contó que todo comenzó mientras descansaba en Santa Marta, cuando recibió una inesperada llamada.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

Durante la entrevista en el Klub de La Kalle, el director del Gol Caracol recordó que Pablo Laserna se comunicó con él mientras estaba de vacaciones y le hizo una petición directa:“yo estaba de vacaciones, bueno y sano, en Santa Marta y Pablo Laserna me llama y me dice: ‘Se fue J. Mario, lo necesito”.

Últimas noticias

Cuál es la enfermedad de Celina, Estefanía Villareal, actriz de Rebelde
Farándula

Actriz de Rebelde preocupó a sus fans tras confirmar delicada enfermedad: "Ya no puede más"

Falcao García y Lorelei Tarón tras el accidente doméstico de su hijo Jedidiah que terminó en urgencias
Farándula

Hijo de Falcao García preocupa a fanáticos tras sufrir accidente; terminó en urgencias

Puedes leer: Alberto Gamero asume nuevamente la dirección técnica de Millonarios; "Bienvenido a casa"

¿Javier Hernández Bonnet reemplazó a Jota Mario?

Aunque su llegada ocurrió justo después de la salida de Jota Mario, Hernández Bonnet explicó que la historia tuvo un antecedente. Apenas dos semanas antes había estado como invitado en el programa y terminó quedándose durante toda la mañana junto al presentador y Marcela.

El periodista recordó que inicialmente solo estaba previsto que participara durante unos minutos, pero la conversación fluyó tanto que Jota Mario le pidió continuar. “Me llevaron de invitado 10 minutos y me quedé toda la mañana porque me decía: ‘No se vaya, venga, sigamos hablando”, relató.

Te puede interesar:

Javier Hernández Bonnet, en entrevista con La Kalle
Deportes

El día que la mamá de William Vinasco se perdió en un aeropuerto con el Gol Caracol

Lionel Messi anuncia su retiro definitivo de la Selección Argentina tras dos décadas de trayectoria
Deportes

Lionel Messi anuncia su retiro de la Selección Argentina: "Ya no tengo más para dar"

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Sin saberlo, aquella participación terminó siendo una especie de prueba para lo que vendría después. Cuando recibió la propuesta, Javier Hernández Bonnet no estaba convencido de que fuera la persona indicada para conducir un espacio alejado de las transmisiones deportivas que dominaba desde hacía años.

Publicidad

Su primera reacción ante la propuesta fue de temor. Así se lo hizo saber al presidente del canal: “¿yo qué voy a ir a hacer allá, Pablo? Yo entrevisto futbolistas”. El periodista reconoció que su principal preocupación era enfrentarse a un formato completamente distinto al que acostumbraba.

Puedes leer: Javier Hernández Bonnet habla de su retiro de la televisión: ¿fue su último Mundial?

Publicidad

La respuesta que recibió fue contundente y prácticamente cerró la discusión. “Aquí hay que colaborar y el que está en esta compañía tiene que ayudar para todo”, le dijo el directivo. Con esa instrucción, el lunes siguiente Bonnet llegó al matutino para asumir un reto que terminaría durando mucho más.

¿Cuánto tiempo estuvo Javier Hernández Bonnet en Día a Día?

Durante la charla en El Klub de La Kalle, el comentarista también contó que durante su paso por el programa recibió un consejo de Fernando González Pacheco, Sus palabras fueron sencillas: “sea como es en su casa, siéntese en la sala y hable como le habla a sus amigos”.

El debut tampoco fue sencillo. Su primer invitado fue Roberto Reyes, quien acababa de renunciar a la dirección de Padres e Hijos. Bonnet le preguntó qué haría después y recibió una respuesta que no esperaba: “ayer vendí el televisor para pagar la luz; mañana me toca la nevera”.

Te puede interesar:

Javier Hernández Bonnet en El Klub, hablando con micrófono y gesticulando con las manos.
Farándula

Javier Hernández Bonnet rompe el silencio sobre el sobrenombre ‘Refisal’: ‘Me sirvió para todo’

Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich y de la Selección Colombia, nominado al Balón de Oro 2026
Deportes

Lista de los 30 nominados al Balón de Oro 2026; Luis Díaz figura entre los candidatos

La inesperada respuesta dejó bloqueado al periodista durante la entrevista. “No sabía esa respuesta... y yo me quedé bloqueado, me quedé bloqueado”, confesó al recordar aquel momento de sus primeros días frente a un formato que no tenía relación con las canchas.

La idea inicial era que permaneciera tres meses en el programa, pero la experiencia tomó otro rumbo. “Me llevaron por tres meses y duré tres años”, recordó Javier Hernández Bonnet sobre su inesperada etapa en el programa.

Publicidad

Su salida de Día a Día estuvo relacionada con los nuevos compromisos deportivos adquiridos por Caracol. Tras la compra de derechos para transmitir eventos especiales, el canal necesitaba nuevamente su experiencia en esa área y le pidió regresar de lleno a los deportes. Así terminó su etapa en el programa.

Mira la entrevista completa:

Publicidad

Relacionados

Noticias Caracol

La Kalle