¿Javier Hernández Bonnet reemplazó a Jota Mario? Esto dijo el comentarista deportivo

Javier Hernández Bonnet reveló detalles de su paso por Día a Día y explicó cómo terminó llegando al reconocido matutino tras la salida de Jota Mario. El periodista deportivo contó que todo comenzó mientras descansaba en Santa Marta, cuando recibió una inesperada llamada.

Durante la entrevista en el Klub de La Kalle, el director del Gol Caracol recordó que Pablo Laserna se comunicó con él mientras estaba de vacaciones y le hizo una petición directa:“yo estaba de vacaciones, bueno y sano, en Santa Marta y Pablo Laserna me llama y me dice: ‘Se fue J. Mario, lo necesito”.

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¿Javier Hernández Bonnet reemplazó a Jota Mario?

Aunque su llegada ocurrió justo después de la salida de Jota Mario, Hernández Bonnet explicó que la historia tuvo un antecedente. Apenas dos semanas antes había estado como invitado en el programa y terminó quedándose durante toda la mañana junto al presentador y Marcela.

El periodista recordó que inicialmente solo estaba previsto que participara durante unos minutos, pero la conversación fluyó tanto que Jota Mario le pidió continuar. “Me llevaron de invitado 10 minutos y me quedé toda la mañana porque me decía: ‘No se vaya, venga, sigamos hablando”, relató.

Sin saberlo, aquella participación terminó siendo una especie de prueba para lo que vendría después. Cuando recibió la propuesta, Javier Hernández Bonnet no estaba convencido de que fuera la persona indicada para conducir un espacio alejado de las transmisiones deportivas que dominaba desde hacía años.

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Su primera reacción ante la propuesta fue de temor. Así se lo hizo saber al presidente del canal: “¿yo qué voy a ir a hacer allá, Pablo? Yo entrevisto futbolistas”. El periodista reconoció que su principal preocupación era enfrentarse a un formato completamente distinto al que acostumbraba.

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La respuesta que recibió fue contundente y prácticamente cerró la discusión. “Aquí hay que colaborar y el que está en esta compañía tiene que ayudar para todo”, le dijo el directivo. Con esa instrucción, el lunes siguiente Bonnet llegó al matutino para asumir un reto que terminaría durando mucho más.

¿Cuánto tiempo estuvo Javier Hernández Bonnet en Día a Día?

Durante la charla en El Klub de La Kalle, el comentarista también contó que durante su paso por el programa recibió un consejo de Fernando González Pacheco, Sus palabras fueron sencillas: “sea como es en su casa, siéntese en la sala y hable como le habla a sus amigos”.

El debut tampoco fue sencillo. Su primer invitado fue Roberto Reyes, quien acababa de renunciar a la dirección de Padres e Hijos. Bonnet le preguntó qué haría después y recibió una respuesta que no esperaba: “ayer vendí el televisor para pagar la luz; mañana me toca la nevera”.

La inesperada respuesta dejó bloqueado al periodista durante la entrevista. “No sabía esa respuesta... y yo me quedé bloqueado, me quedé bloqueado”, confesó al recordar aquel momento de sus primeros días frente a un formato que no tenía relación con las canchas.

La idea inicial era que permaneciera tres meses en el programa, pero la experiencia tomó otro rumbo. “Me llevaron por tres meses y duré tres años”, recordó Javier Hernández Bonnet sobre su inesperada etapa en el programa.

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Su salida de Día a Día estuvo relacionada con los nuevos compromisos deportivos adquiridos por Caracol. Tras la compra de derechos para transmitir eventos especiales, el canal necesitaba nuevamente su experiencia en esa área y le pidió regresar de lleno a los deportes. Así terminó su etapa en el programa.

Mira la entrevista completa: