Aparece emotivo video de Yeison Jiménez cumpliendo un sueño a su papá: “Gracias por estar”

Han pasado más de ocho meses desde el fallecimiento del cantante Yeison Jiménez, ocurrido el pasado 10 de enero de 2026 en un accidente aéreo en el aeropuerto de Paipa, Boyacá. Ahora, se conoció un video en el que aparece el artista junto a su padre, Orlando Jiménez, durante un viaje a Europa.

En las imágenes, que rápidamente se hicieron virales, se observa al cantante de música popular junto a su papá mientras cumplen uno de los grandes anhelos del hombre: viajar a París y conocer la emblemática Torre Eiffel.

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En su momento, Yeison Jiménez registró el momento y expresó: “Qué hubo, viejo, estamos aquí al lado de la Torre Eiffel”, mientras compartía este momento especial con su padre.



Asimismo, durante el video se ve al cantante enviando un afectuoso saludo directamente a la cámara: “Me vine con mi viejo para París, lo quiero mucho, gracias por estar aquí”. El gesto evidenció el cariño que sentía por su padre durante esta travesía internacional.

¿Qué dijo el papá de Yeison Jiménez en el video?

A lo largo de la grabación se observa a Orlando Jiménez reaccionar con emoción al escuchar las palabras de su hijo. Con evidente asombro y gratitud, manifestó: “Gracias, papito, yo le agradezco mucho porque yo nunca me imaginé que iba a venir por acá tan lejos”.

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En las imágenes frente a la Torre Eiffel, la alegría de ambos es evidente mientras viven una experiencia que Orlando Jiménez, según sus propias palabras, nunca imaginó poder disfrutar. El video conmovió a los seguidores del artista, quienes destacaron el vínculo que tenía con su padre y lamentaron su fallecimiento.

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Yeison Jiménez reveló en diferentes entrevistas que tuvo una infancia compleja y que la separación de sus padres fue un episodio que lo marcó. Según contó en distintas ocasiones, desde muy joven tuvo que asumir responsabilidades en su hogar y ayudar económicamente a su madre.

Sin embargo, el cantante también aseguró que, después de alcanzar una buena estabilidad económica, no se olvidó de su padre y decidió apoyarlo con vivienda y otros aspectos relacionados con su bienestar.

¿Qué otro video se conoció de Yeison Jiménez?

Tras la muerte del cantante, han comenzado a circular videos inéditos que muestran diferentes facetas de su vida. Uno de ellos lo muestra junto a su mánager, Jefferson Osorio.

En la grabación se observa al intérprete de música popular frente al volante mientras conduce una camioneta. Durante el recorrido, el indicador de combustible se enciende, situación que provoca un reclamo de ‘El Aventurero’ a su mánager.

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Mientras ambos conversan de manera amistosa sobre la gasolina del vehículo, el cantante le pregunta, en tono de broma, si acaso tendría que terminar empujando la camioneta. Finalmente, Yeison Jiménez asegura que él se hará cargo del combustible para evitar que una situación similar vuelva a ocurrir.

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Cabe recordar que el 10 de enero de 2026, Yeison Jiménez, Jefferson Osorio y varios integrantes de su equipo de trabajo perdieron la vida en un accidente aéreo ocurrido en el aeropuerto de Paipa, Boyacá, tragedia que conmocionó al país.