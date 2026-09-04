Aparece emotivo video de Yeison Jiménez antes de su muerte; estaba junto a su mánager

En las últimas horas, apareció un video inédito de Yeison Jiménez junto a su mánager, Jefferson Osorio, en el que se muestra una escena cotidiana que revela una divertida discusión entre el cantante y su mano derecha por un detalle relacionado con la camioneta.

En la grabación se observa al intérprete de música popular frente al volante mientras conduce el vehículo. Durante el recorrido, se puede evidenciar que el indicador del combustible se enciende, lo que desató un reclamo de ‘El Aventurero’ a su mánager.

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Fiel a su estilo, Yeison Jiménez le hace una observación a su acompañante para que preste más atención al vehículo: “Está bien que usted se ahorre los viáticos, pero Jefferson, a esto hay que echarle gasolina”, comentó el cantante, desatando múltiples reacciones en redes sociales.



De igual forma, se puede observar que la discusión transcurre con total tranquilidad y humor entre ambos amigos, quienes se conocían desde hacía muchos años. El cantante continúa con las bromas sobre la supuesta tacañería de su mánager y asegura que este “prefiere no comer para ahorrárselos”.

¿Qué más se puede ver en el video de Yeison Jiménez con Jefferson Osorio?

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En otro momento de la grabación, Yeison Jiménez le dice a su mánager: “Perdóneme, son sus problemas, pero la gasolina hay que comprarla”. Además, le plantea de manera hipotética qué ocurriría si el vehículo se quedara sin combustible y ambos tuvieran que empujarlo.

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“Usted se imagina yo manejando un carro de estos y tener que bajarme a empujar”, le expresó el artista a su mánager. Ante esta situación, Yeison decidió ponerle punto final a la charla y aseguró que él mismo lo ayudaría con el tema de la gasolina.

Como era de esperarse, el video comenzó a viralizarse en redes sociales y provocó múltiples comentarios. Muchos de los seguidores del cantante se mostraron conmovidos al recordar la relación que mantenía con su mánager y con los integrantes de su equipo de trabajo.

¿Cómo se conocieron Yeison y su mánager?

Jefferson Osorio y Yeison Jiménez se conocieron desde la época del colegio. Ambos eran oriundos de Manzanares, Caldas, y compartían un origen humilde y campesino.

Años después, mientras Jefferson trabajaba en la venta de electrodomésticos, se reencontró con 'El Aventurero', quien ya comenzaba a abrirse camino en la música popular. Debido a la profunda confianza que existía entre los dos, se unió al equipo de trabajo del artista y comenzó a apoyarlo en diferentes tareas.

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Posteriormente, tras la salida del anterior mánager, Osorio asumió formalmente el rol de booking mánager y director administrativo, convirtiéndose en una de las personas más cercanas al cantante.

Sin embargo, la dupla profesional llegó a su fin de manera trágica el 10 de enero de 2026 en el aeropuerto de Paipa, Boyacá. Ese día, Jefferson Osorio, Yeison Jiménez y varios integrantes de su equipo de trabajo fallecieron en un accidente aéreo que conmocionó al país.

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El siniestro ocurrió cuando la aeronave en la que se transportaban se precipitó a tierra, causando la muerte del reconocido cantante y de su mano derecha.