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Kika Nieto cuestiona si vale la pena pagar millones por una carrera: "Nos cuesta mucho"

La creadora digital abrió un debate digital al cuestionar el modelo educativo tradicional de las universidades, en tiempos donde la inteligencia artificial ofrece nuevas formas de aprender.

Kika Nieto desata debate al cuestionar el costo de las carreras universitarias frente a la inteligencia artificial
Kika Nieto generó un intenso debate en redes al cuestionar el costo de la educación universitaria frente a nuevas herramientas como la inteligencia artificial
Fotomontaje creado por La Kalle; imágenes tomadas de @_kikanieto e IA
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 1 de sept, 2026

La famosa presentadora Erika Nieto Márquez, más conocida en el mundo del entretenimiento como Kika Nieto, generó polémica en sus redes sociales al cuestionar el valor real de la educación universitaria frente a las herramientas que nos ofrece la inteligencia artificial.

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Aunque la influencer de 33 años se graduó de Diseño Gráfico, realizó una aclaración y es que no se arrepiente de sus estudios. Sin embargo, abrió un fuerte debate al lanzar esta pregunta: "¿Me pregunto por qué hoy en día, que estamos en 2026, las personas siguen decidiendo pagar tantos millones?".

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En su video compartido por redes sociales, la youtuber afirmó que cualquier persona con acceso a internet puede usar ChatGPT, Gemini, incluso si lo desea Claude o la IA de su preferencia, con el fin de que te estructure un plan de educación personalizado.

¿Qué opina Kika Nieto sobre estudiar con inteligencia artificial?

Kika Nieto indicó que la inteligencia artificial podría ayudarte a organizar un plan de tres años: “Que te genere un plan de trabajo... de lunes a viernes durante cuatro horas, que te ponga los quizzes, las materias, retos, tareas, en fin”, comentó en el video.

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Según la creadora de contenido, se debe aprovechar que estas plataformas digitales son gratuitas o de bajo costo, pues pueden convertirse en guías eficientes y personalizadas.

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Durante el audiovisual, afirmó que lo que realmente pagas en la matrícula universitaria no es el conocimiento, sino la falta de autodisciplina. Esto, basándose en que a muchos estudiantes les cuesta sentarse a estudiar por su cuenta y prefieren que un docente los evalúe.

En su intervención, Kika se refirió a este punto con estas palabras: “No estamos pagando por el conocimiento, sino por tapar el hueco que tenemos hacia la falta de disciplina, a muchos nos cuesta mucho sentarnos todos los días y cumplirnos a nosotros”.

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¿Qué dijo Kika Nieto de las universidades?

Otro factor relevante que menciona la influenciadora es el valor social de las aulas de clase. Desde su perspectiva, las instituciones universitarias brindan la oportunidad de conectar con personas que comparten tus intereses, algo que define directamente como “hacer club”.

La presentadora lanzó una fuerte advertencia a las universidades tradicionales y afirmó: “Las universidades van a desaparecer si no se reinventan de alguna forma”. Según sus palabras, estas instituciones perderían vigencia.

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También enfatizó los altos costos de formar parte de una universidad: “Hoy en día hay universidades que te cuestan 30 millones un semestre”, una cifra que considera muy elevada en los actuales tiempos tecnológicos.

No obstante, la creadora de contenido aclaró que hay excepciones importantes. Destacó como una excepción de esta teoría la carrera de Medicina, que requiere presencialidad absoluta, a diferencia de otras profesiones como el diseño gráfico.

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Para carreras como Diseño Gráfico, áreas como la teoría del color, los logos, los empaques o el branding se pueden asimilar ágilmente mediante herramientas de inteligencia artificial. Aprender estas disciplinas de forma autónoma con tecnología podría reducir significativamente el tiempo de estudio.

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