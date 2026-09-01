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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / ¿Está embarazada? Ana del Castillo estaría esperando su primer hijo y crecen los rumores

¿Está embarazada? Ana del Castillo estaría esperando su primer hijo y crecen los rumores

En redes sociales crecen los rumores sobre el posible embarazo de la cantante vallenata, al punto de que algunos usuarios ya señalan quién sería el supuesto padre.

Retrato en primer plano de la cantante vallenata Ana del Castillo posando en exterior.
Crecen las especulaciones en redes sociales sobre si la cantante de vallenato Ana del Castillo estaría esperando su primer hijo.
Foto: Instagram @anadelcastilloj
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 1 de sept, 2026

La música vallenata está revolucionada por un fuerte rumor que involucra a una de sus principales estrellas. En redes sociales comenzaron a circular versiones sobre un posible embarazo de Ana del Castillo, quien estaría esperando a su primer hijo.

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La cantante ha vuelto a ser tendencia en redes sociales, pero en esta ocasión no por su carrera musical. La curiosidad de sus seguidores aumentó rápidamente después de que comenzaran a difundirse especulaciones relacionadas con su vida personal.

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¿Está embarazada la cantante Ana del Castillo?

Hasta el momento, Ana del Castillo no ha emitido ninguna declaración pública para confirmar o desmentir el supuesto embarazo. El silencio de la artista ha mantenido la expectativa entre sus seguidores, quienes esperan conocer si la información que circula en redes corresponde a la realidad.

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En medio de la ola de comentarios, algunos usuarios también comenzaron a especular sobre quién sería el supuesto padre del bebé. Las versiones que circulan en plataformas digitales apuntan a Roland Valbuena Jr., reconocido compositor y productor musical que también se desempeñó como mánager de la cantante durante una etapa de su carrera.

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Sin embargo, esta información tampoco ha sido confirmada públicamente por la cantante ni por Roland Valbuena Jr.

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¿Quién es Roland Valbuena Jr. y qué relación tiene con Ana?

Roland Valbuena Jr. es un compositor y productor musical que trabajó durante un tiempo como mánager de la cantante. Precisamente, hace pocos días anunció públicamente el cierre de su ciclo profesional como representante de la cantante.

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A través de sus redes sociales, el productor se despidió de su cargo y dedicó unas emotivas palabras a la artista, destacando su talento y crecimiento profesional durante el tiempo que trabajaron juntos.

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Valbuena Jr. expresó su admiración por la trayectoria de la cantante y aseguró: “Con profundo respeto y gratitud, quiero comunicar que he tomado la decisión de dar por concluida mi etapa como mánager de Ana del Castillo”.

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Asimismo, resaltó lo que significó acompañarla durante este periodo de su carrera: “Ha sido un honor acompañar a una artista de su talla, de su entrega y de su autenticidad”.

La cercanía profesional entre ambos ha hecho que algunos usuarios relacionen al productor con las versiones sobre el supuesto embarazo de Ana del Castillo. No obstante, hasta ahora no existe una confirmación oficial sobre la relación sentimental entre ambos.

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Mensaje de Ronald Valbuena Jr
Mensaje de Ronald Valbuena Jr tras dejar de ser el productor de Ana del Castillo
Foto: imagen tomada de redes sociales

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