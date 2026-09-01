Karina García se disculpa por polémicos comentarios sobre los perros de raza: “No son objetos”

Karina García se pronunció públicamente para ofrecer disculpas tras la fuerte controversia que generaron sus declaraciones sobre los perros de raza durante una transmisión en vivo en TikTok.

La creadora de contenido, quien actualmente se encuentra embarazada, reconoció que sus palabras fueron “imprudentes” y que no midió el impacto de lo que expresó durante el directo que hizo sobre dicho tema.

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¿Cuál fue la rectificación de Karina García?

Después de varios días recibiendo críticas por este tema, la influenciadora decidió publicar un video en TikTok para referirse a la situación. La paisa admitió que no pretendía justificarse y que analizar los videos publicados por otros creadores le sirvió para reflexionar sobre lo ocurrido.

“Los animales no son objetos, se cuidan, se valoran y se RESPETAN”, declaró. Asimismo, quiso dejar claro el profundo cariño que siente por los animales y reveló que actualmente tiene un total de seis perros en su hogar.

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De igual forma, Karina García aprovechó para aclarar por qué uno de sus caninos, llamado Doki, no convive actualmente con ella. Según explicó, el animal sufrió un accidente durante su etapa de cachorro y posteriormente desarrolló un comportamiento agresivo, llegando a morder a distintas personas, incluida la propia empresaria.

Debido a su embarazo, Doki se encuentra temporalmente bajo el cuidado de su mánager. La creadora de contenido explicó que espera que el perro pueda regresar a su hogar una vez esté más tranquilo y se den las condiciones adecuadas para garantizar una convivencia segura para todos.

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¿Cómo nació la controversia de Karina García?

La polémica estalló el viernes 28 de agosto, cuando Karina relató durante un live que una de sus amigas había recibido un perro como regalo. Durante la transmisión, la empresaria cuestionó al animal debido a que, aparentemente, era cruzado y no correspondía a un Pomerania de raza pura.

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En medio de la conversación, la empresaria comparó a la mascota con uno de sus propios perros y aseguró, de forma despectiva, que el suyo sí era “original”, además de afirmar que el cachorro de su amiga “parecía una rata”.

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Adicionalmente, calificó de “económico tacaño” al hombre que obsequió el canino. Estas palabras causaron indignación en redes sociales, donde internautas, animalistas y otros creadores de contenido criticaron que se hicieran referencias a un ser vivo utilizando términos relacionados con productos comerciales o de marca.

El video también captó la atención de reconocidas figuras de la farándula colombiana. Artistas como Greeicy Rendón y Lina Tejeiro, así como la periodista Melissa Martínez, interactuaron con la publicación.

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Por lo cual, la creadora de contenido espera cerrar esta polémica y reafirmar la importancia que tienen los animales para ella y su familia.