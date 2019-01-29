La Kalle Kika Nieto
"No me arrepiento", Kika Nieto respondió tras la lluvia de criticas por su viaje a Israel
La creadora de contenido colombiana se defendió de los señalamientos por su viaje a Israel en medio del conflicto en Palestina; sorprendió con su respuesta.
La influencer Kika Nieto hizo controvertido debate sobre el aborto y se volvió tendencia
En el debate varias mujeres compartieron su opinión sobre el controvertido tema desde la posición provida y otras a favor del aborto.
“Como tic tacs”: Kika Nieto mostró la verdadera FORMA que tienen sus dientes
La influenciadora digital se vio obligada a revelar el secreto que guardaba su dentadura.
¿Fama o caridad? Críticas a youtuber que ayudó a cuatro VENEZOLANAS
Su video es tendencia en redes sociales y cientos de usuarios discuten al respecto.
Video: Kika Nieto revela detalles de su OSTENTOSA luna de miel
La joven estuvo en Grecia y las imágenes hablaron por sí solas.