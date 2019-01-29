En vivo
La Kalle  / Kika Nieto

Kika Nieto

  • Kika Nieto, creadora de contenido colombiana
    Kika Nieto respondió sobre críticas de su viaje a Israel
    Foto: Instagram de Kika Nieto
    Farándula

    "No me arrepiento", Kika Nieto respondió tras la lluvia de criticas por su viaje a Israel

    La creadora de contenido colombiana se defendió de los señalamientos por su viaje a Israel en medio del conflicto en Palestina; sorprendió con su respuesta.

  • Kika Nieto.JPG
    Kika Nieto hizo controvertido debate sobre el aborto
    /Foto: Kika Nieto - YouTube
    Virales

    La influencer Kika Nieto hizo controvertido debate sobre el aborto y se volvió tendencia

    En el debate varias mujeres compartieron su opinión sobre el controvertido tema desde la posición provida y otras a favor del aborto.

  • 13946_La Kalle - Los verdaderos dientes que tiene Kika Nieto - Foto: Instagram
    La Kalle - Los verdaderos dientes que tiene Kika Nieto - Foto: Instagram
    Música

    “Como tic tacs”: Kika Nieto mostró la verdadera FORMA que tienen sus dientes

    La influenciadora digital se vio obligada a revelar el secreto que guardaba su dentadura.

  • 13084_La Kalle - Kika Nieto ayudando a cuatro venezolanas - Foto referencia YouTube
    La Kalle - Kika Nieto ayudando a cuatro venezolanas - Foto referencia YouTube
    Música

    ¿Fama o caridad? Críticas a youtuber que ayudó a cuatro VENEZOLANAS

    Su video es tendencia en redes sociales y cientos de usuarios discuten al respecto.

  • 12360_La Kalle - Luna de miel de Kika Nieto en Grecia - Foto referencia Instagram
    La Kalle - Luna de miel de Kika Nieto en Grecia - Foto referencia Instagram
    Pareja

    Video: Kika Nieto revela detalles de su OSTENTOSA luna de miel

    La joven estuvo en Grecia y las imágenes hablaron por sí solas.

