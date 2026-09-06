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Estos son los 3 signos del zodiaco que tendrán dificultades en el amor esta semana

La segunda semana de septiembre traerá retos amorosos para algunos signos, mientras otros tendrán la oportunidad de fortalecer sus relaciones.

Rueda zodiacal de diseño místico en tonos rojos y rosados con ilustraciones románticas de parejas para cada signo del zodiaco, rodeada de estrellas y rosas.
Descubre cuáles son los 3 signos del zodiaco que enfrentarán desafíos y problemas de pareja durante el 7 al 12 de septiembre
Foto: imagen realizada con Google Flow
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 6 de sept, 2026

La semana del lunes 7 al domingo 13 de septiembre estará marcada por diferentes movimientos en el ámbito sentimental. Mientras algunos signos del horóscopo encontrarán un momento propicio para fortalecer sus relaciones, otros podrían atravesar días de tensión, dudas y conversaciones pendientes.

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De acuerdo con Estrella Vidente, los signos del horóscopo, Aries, Escorpio y Géminis serán los signos que podrían enfrentar mayores dificultades amorosas durante estos días. Los malentendidos, los celos y la necesidad de expresar aquello que sienten podrían convertirse en los principales desafíos.

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Aries

Los nacidos bajo este signo podrían experimentar cierta tensión con su pareja debido a la dificultad para controlar sus impulsos. Una discusión que inicialmente parezca menor podría crecer si no existe disposición para escuchar al otro.

Escorpio

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Escorpio podría enfrentarse a inseguridades relacionadas con su vida sentimental. Algunas situaciones del pasado podrían regresar a sus pensamientos y generar dudas innecesarias.

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Géminis

Los cambios de ánimo y la dificultad para tomar decisiones podrían afectar la estabilidad sentimental de Géminis. Durante esta semana, será necesario hablar con claridad para evitar que una falta de comunicación termine convirtiéndose en un conflicto mayor.

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Tauro

Tauro tendrá una semana favorable para recuperar la tranquilidad en el amor. Si ha atravesado alguna discusión recientemente, podrá encontrar el momento adecuado para hablar y solucionar las diferencias.

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Cáncer

Los sentimientos estarán a flor de piel para Cáncer. Será una buena oportunidad para expresar afecto y demostrarle a la pareja lo importante que es en su vida.

Leo

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Leo tendrá que encontrar un equilibrio entre sus propias necesidades y las de su pareja. El deseo de tener siempre la razón podría generar algunos roces. La paciencia será su mejor aliada durante esta semana.

Virgo

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Los nacidos bajo Virgo podrían vivir días de reflexión sentimental. Algunas dudas sobre el futuro de una relación podrían llevarlos a replantearse lo que realmente quieren.

Libra

Libra contará con buenas oportunidades para fortalecer sus vínculos. Las conversaciones sinceras serán importantes para recuperar la confianza y mejorar la conexión con la pareja.

Sagitario

Sagitario tendrá una semana marcada por la necesidad de libertad. Esto podría generar algunas diferencias con la pareja si no existe una comunicación adecuada.

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Capricornio

Capricornio podría mostrarse más distante de lo habitual. La carga de responsabilidades podría hacer que deje en segundo plano el aspecto sentimental. Dedicar tiempo a la pareja será fundamental para evitar malentendidos.

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Acuario

Acuario tendrá una semana favorable para conocer nuevas personas y ampliar sus posibilidades en el amor. Quienes mantienen una relación podrán recuperar la complicidad mediante actividades diferentes a las habituales.

Piscis

Piscis podría vivir una semana especialmente emocional. Los recuerdos y experiencias del pasado podrían influir en sus decisiones actuales. Será importante no comparar una relación presente con experiencias anteriores y permitir que los nuevos vínculos evolucionen por sí mismos.

En general, la semana del 7 al 13 de septiembre invita a los doce signos a prestar mayor atención a la comunicación y al manejo de las emociones. Para Aries, Escorpio y Géminis, el reto será evitar que los impulsos, las dudas o los malentendidos afecten sus relaciones.

Para el resto, Estrella Vidente plantean diferentes oportunidades para fortalecer vínculos, cerrar ciclos y abrirse a nuevas experiencias sentimentales.

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