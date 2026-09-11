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Gobierno inicia giro económico de más de $1 millón; consulta si recibes beneficio

Si estás registrado como jefe de hogar, puedes reclamar este beneficio financiero durante las fechas autorizadas en los puntos de pago habilitados.

Subsidio del Gobierno para damnificados en Chocó: guía para reclamar el auxilio financiero
Subsidio del Gobierno para damnificados en Chocó: guía para reclamar el auxilio financiero
Foto: Gemini
Por: Luisa Fernanda Bejarano
|
Actualizado: 11 de sept, 2026

El Gobierno Nacional, bajo la administración del presidente Abelardo De La Espriella, inició formalmente el desembolso de la ayuda económica dirigida a miles de familias que resultaron damnificadas por el terremoto.

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Esta medida busca otorgar un alivio financiero temporal para contribuir a cubrir las necesidades de vivienda de las poblaciones que sufrieron los impactos del evento telúrico.

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Para esta primera etapa de entregas, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) destinó un rubro total que supera los $ 3.324 millones de pesos.

Estos fondos corresponden al primer mes de atención y están focalizados en los hogares del departamento del Chocó impactados por el sismo del pasado 10 de agosto.

Cada uno de los hogares clasificados recibirá este auxilio de manera mensual durante un periodo de tres meses.

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¿Cuáles son los requisitos para ser beneficiario del subsidio por sismo?

Para que tu hogar sea incluido dentro de la lista de giros de este auxilio financiero del Gobierno Nacional, la UNGRD estableció una serie de condiciones indispensables que deben cumplirse estrictamente:

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  • Inscripción en el registro oficial: Debes estar inscrito formalmente en el Registro Único de Damnificados (RUD) correspondiente de manera específica al sismo del 10 de agosto de 2026.
  • Certificación de la alcaldía: Es necesario contar con la certificación emitida por la alcaldía de tu municipio, la cual confirme que residías en dicha jurisdicción al momento en que ocurrió la emergencia.
  • Estado de la infraestructura: La vivienda debe figurar dentro del registro oficial calificada bajo la condición de destruida o declarada no habitable.

Es indispensable que tengas en cuenta que el pago no se entrega a cualquier integrante del grupo familiar; los recursos se entregan de forma exclusiva a la persona que aparezca registrada en el sistema bajo el rol de jefe de hogar.

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¿De cuánto es el monto del subsidio y qué municipios lo reciben en Chocó?

La cifra de dinero que recibe cada hogar varía según la categorización técnica del municipio donde se ubica la vivienda afectada. Los valores asignados para este apoyo financiero temporal se dividen en las siguientes categorías:

  • Municipios de categorías 1 y 2 y distritos especiales: Reciben un monto de $ 1.050.543 por hogar.
  • Municipios de categorías 3 y 4: Les corresponde un pago de $ 875.452,50 por hogar.
  • Municipios de categorías 5 y 6: Reciben la suma de $ 787.907,25 por hogar.

En esta primera fase en el departamento del Chocó, la entrega del subsidio abarca un total de 14 municipios beneficiados.

Si resides en alguna de estas localidades, puedes verificar el cobro del recurso: Quibdó, Bajo Baudó, Río Iró, San José del Palmar, Nóvita, Bagadó, Lloró, Nuevo Belén de Bajirá, Río Quito, Alto Baudó, El Cantón de San Pablo, Riosucio, Bahía Solano y Cértegui.

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¿Dónde y cuándo se puede cobrar el subsidio de la UNGRD?

El periodo de reclamo para los beneficiarios en el departamento del Chocó comenzó el viernes 11 de septiembre y estará habilitado durante un plazo de 15 días calendario, extendiéndose hasta el próximo 25 de septiembre.

Si eres el jefe de hogar certificado, debes desplazarte a los puntos autorizados de la red SuperGIROS habilitados en el territorio chocoano. Para efectuar el cobro del dinero, el único requisito presencial es presentar tu documento de identidad original.

Por otra parte, la UNGRD confirmó que en los días siguientes se dará inicio al proceso de pago en otros territorios impactados.

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Los hogares beneficiarios ubicados en la ciudad de Cali y en los departamentos de Valle del Cauca, Caldas, Quindío y Risaralda comenzarán a recibir sus apoyos económicos una vez que sus autoridades territoriales completen los trámites administrativos requeridos para definir los operadores postales encargados de la entrega.

Las fechas exactas de cobro para estos departamentos y ciudades adicionales se comunicarán oportunamente a través de las vías oficiales de la UNGRD.

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Ante el riesgo de desinformación, las autoridades reiteran el llamado a consultar únicamente los canales gubernamentales oficiales para evitar fraudes o engaños.

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