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James Rodríguez es nuevo jugador de Atlético Nacional: el anuncio que confirmó su regreso

Atlético Nacional confirmó oficialmente la llegada de James Rodríguez y destacó el trabajo que permitió concretar el fichaje del colombiano.

James Rodríguez es nuevo jugador de Atlético Nacional: el anuncio que confirmó su regreso
James Rodríguez fue presentado oficialmente como nuevo jugador de Atlético Nacional, tras confirmarse su llegada al conjunto verdolaga.
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 10 de sept, 2026

James Rodríguez es oficialmente nuevo jugador de Atlético Nacional. El conjunto antioqueño confirmó la llegada del capitán de la Selección Colombia y convirtió el anuncio en una publicación que, además de presentar al futbolista, destacó el trabajo que se realizó durante el proceso para hacer posible su incorporación.

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La noticia marca el regreso de James Rodríguez al fútbol colombiano, después de una carrera en la que el mediocampista ha pasado por diferentes equipos y escenarios internacionales.

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Atlético Nacional decidió presentar al jugador con un mensaje que puso el foco en todo lo que ocurrió detrás de escena antes de que su llegada pudiera hacerse oficial. La institución resaltó el esfuerzo de las personas que participaron en el proceso y que trabajaron para concretar uno de los fichajes que más expectativa había generado.

La confirmación llega después de que durante los últimos días circularan versiones sobre el posible arribo del futbolista al cuadro ‘verdolaga’. Ahora, la situación dejó de ser una posibilidad y pasó a convertirse en una realidad: James Rodríguez jugará con Atlético Nacional.

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Atlético Nacional destacó el trabajo detrás del fichaje de James Rodríguez

Más allá de mostrar al nuevo jugador, Atlético Nacional aprovechó el anuncio para hablar del esfuerzo que permitió cerrar su llegada.

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El club señaló que detrás de este movimiento hubo un trabajo constante y silencioso, destacando a las personas que participaron en el proceso para conseguir que el futbolista se vistiera oficialmente de verde.

El mensaje de la institución estuvo centrado precisamente en esa labor que no siempre es visible para los aficionados. La presentación de James Rodríguez fue utilizada para mostrar parte del proyecto y reconocer el trabajo colectivo que estuvo detrás de la incorporación.

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De esta manera, el anuncio no se limitó a comunicar que el colombiano es nuevo jugador del equipo. Nacional también quiso resaltar el proceso que llevó hasta la confirmación oficial del fichaje.

La llegada del mediocampista representa además un movimiento de enorme atención para los seguidores del conjunto antioqueño, pues James Rodríguez es una de las figuras más reconocidas del fútbol colombiano.

Con el anuncio oficial, Atlético Nacional puso fin a las versiones y confirmó que James Rodríguez es nuevo jugador verdolaga. El nombre del futbolista ya forma parte oficialmente de la plantilla del club, en una noticia que rápidamente tomó protagonismo entre los aficionados y en las redes sociales.