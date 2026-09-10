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James Rodríguez podría llegar a Nacional y los memes no perdonaron: estos son los mejores

La posible llegada del 10 de la Selección Colombia al equipo verdolaga encendió las redes sociales, donde los memes aparecieron en cuestión de horas.

El posible fichaje de James Rodríguez por Atlético Nacional desató una ola de memes
James Rodríguez, protagonista de los memes que surgieron tras el rumor sobre su posible llegada a Atlético Nacional.
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 10 de sept, 2026

La posible llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional no solo puso a hablar a los aficionados del fútbol colombiano. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de memes, bromas y comentarios sobre lo que significaría volver a ver al capitán de la Selección Colombia jugando en el país.

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El rumor tomó fuerza después de que un reconocido periodista deportivo asegurara que el futbolista habría alcanzado un acuerdo verbal para convertirse en jugador del conjunto verdolaga.

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La versión todavía no tiene confirmación oficial por parte de Atlético Nacional ni del propio James Rodríguez, pero eso no fue impedimento para que los usuarios comenzaran a imaginar al mediocampista vestido de verde.

Y, como suele ocurrir cuando una noticia futbolística de este tamaño aparece en redes, los memes no tardaron en convertirse en protagonistas.

Puedes leer: Yaya Muñoz habla de James Rodríguez y rumores de romance: "En todos los sentidos"

James Rodríguez a Nacional: el rumor que encendió los memes

La información sobre el supuesto acuerdo verbal comenzó a circular rápidamente y llevó a muchos aficionados a preguntarse si finalmente se concretaría uno de los fichajes que más conversación podría generar en el fútbol colombiano.

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“James Rodríguez ha alcanzado un acuerdo verbal para unirse al Atlético Nacional, ¡aquí vamos! Acuerdo en marcha con pasos formales por seguir mientras el equipo colombiano espera confirmar el regreso al país en los próximos días. James, listo para el regreso”, escribió el periodista.

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La publicación fue suficiente para que el nombre de James Rodríguez y el de Nacional empezaran a aparecer juntos en una gran cantidad de comentarios.

Mientras algunos aficionados celebraron la posibilidad de tener nuevamente al 10 de la Tricolor en un equipo colombiano, otros prefirieron tomarse la noticia con humor.

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Ahí entraron en escena los memes.

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Los mejores memes por el posible fichaje de James Rodríguez

El humor de los usuarios estuvo marcado principalmente por la sorpresa que generó la posibilidad de que James Rodríguez juegue en Atlético Nacional.

Para algunos, la noticia parecía difícil de creer. Para otros, era la oportunidad perfecta para imaginar al futbolista regresando al campeonato colombiano después de varios años de carrera internacional.

Los memes aprovecharon precisamente esa mezcla de sorpresa, emoción y escepticismo.

Algunos usuarios hicieron referencias a la presentación del jugador, otros imaginaron cómo sería su primer partido con Nacional y también aparecieron publicaciones relacionadas con la reacción de los aficionados ante la eventual llegada del capitán de la Selección Colombia.

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El tono fue variado: mientras unos celebraron anticipadamente el posible fichaje, otros utilizaron imágenes y escenas conocidas para burlarse de quienes ya daban por hecho que James sería nuevo jugador verdolaga.

Y es que, por ahora, existe una diferencia importante entre el rumor y la confirmación.

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La información conocida hasta el momento habla de un acuerdo verbal, pero todavía quedarían pasos formales antes de que la llegada pueda darse como un hecho.

Puedes leer: ¿Fin de ciclo? Los nombres de la Selección Colombia que no volverían para el próximo Mundial

¿James Rodríguez sí jugará en Atlético Nacional?

Hasta el momento, la respuesta oficial sigue pendiente.

La versión sobre el acuerdo verbal fue difundida por un periodista deportivo, pero Atlético Nacional y James Rodríguez no han confirmado oficialmente el fichaje.

Por eso, aunque las redes sociales ya comenzaron a celebrar, cuestionar y convertir la noticia en memes, todavía falta conocer si las conversaciones terminan con el jugador luciendo oficialmente la camiseta del equipo antioqueño.

No sería la primera vez que James es relacionado con un club del fútbol colombiano. Meses atrás también surgieron versiones que hablaban de una posible llegada al Junior de Barranquilla, aunque aquella negociación finalmente no se concretó.

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