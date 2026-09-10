Trilliza Saavedra reapareció en homenaje tras perder a su familia en el terremoto

Ana María Saavedra reapareció públicamente un mes después del terremoto que sacudió a Cali y que cambió por completo su vida. La joven, conocida como la trilliza Saavedra sobreviviente, estuvo presente en el homenaje organizado por la Alcaldía de Cali para recordar a las personas afectadas por la tragedia del pasado 10 de agosto.

El encuentro reunió a cientos de damnificados y sobrevivientes, quienes llegaron para recordar a sus seres queridos y compartir un mensaje de esperanza mientras intentan reconstruir sus vidas después de uno de los momentos más difíciles que han enfrentado.

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La aparición de Ana María Saavedra llamó especialmente la atención, pues se convirtió en uno de los rostros que representa a quienes lograron sobrevivir al terremoto. Durante el homenaje, estuvo en silla de ruedas y recibió numerosas muestras de cariño de personas que conocieron su historia a través de las redes sociales.



“Colombia te abraza, valiente Ana María”, fue uno de los mensajes que comenzó a aparecer entre las reacciones de apoyo hacia la joven.

Ana María Saavedra, la única sobreviviente de su familia

El terremoto de magnitud 7.4 ocurrió el 10 de agosto de 2026 y provocó el colapso del Edificio María Elvira, ubicado en el barrio Cuarto de Legua, en Cali.

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En ese lugar vivía la familia Saavedra Caicedo. Ana María, Sofía e Isabella, las tres hermanas de 23 años, eran reconocidas por ser muy unidas y compartir buena parte de sus actividades.

Sin embargo, aquel día la tragedia separó a las tres hermanas. Ana María logró sobrevivir, mientras que Sofía e Isabella perdieron la vida junto a sus padres, Jairo Saavedra y Blanca Victoria Caicedo, y su tío Diego Caicedo.

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La historia de Ana María también estuvo marcada por la manera en la que logró resistir el impacto del derrumbe. Durante el terremoto, una puerta principal de madera de cedro cayó sobre ella y terminó protegiéndola de los escombros que se desplomaron alrededor.

Después de permanecer atrapada, sus gritos permitieron que los equipos de rescate localizaran el lugar donde se encontraba. Posteriormente fue trasladada a la Clínica Imbanaco para recibir atención médica por las lesiones que sufrió.

Su recuperación continuó mientras enfrentaba, al mismo tiempo, la pérdida de prácticamente toda su familia.

La reaparición de la trilliza Saavedra sobreviviente

Un mes después del terremoto, Ana María Saavedra reapareció durante el homenaje a las víctimas realizado por la Alcaldía de Cali. Su presencia permitió que muchas personas volvieran a conocer cómo avanzaba su proceso después de aquella jornada.

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La joven llegó en silla de ruedas y compartió el espacio con otros sobrevivientes y damnificados que también acudieron al acto para recordar a quienes ya no están y acompañarse entre quienes todavía intentan recuperar parte de lo que perdieron.

Las imágenes de Ana María durante el homenaje generaron nuevamente reacciones en redes sociales. Su historia ya había causado conmoción desde los primeros días posteriores al terremoto, especialmente porque fue la única integrante de su núcleo familiar que consiguió salir con vida del colapso.