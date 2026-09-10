Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
HORÓSCOPO SEMANAL
SUBASTA DIAN
ABANDONAN BEBÉ EN BOGOTÁ
¿JAMES A NACIONAL?

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Nación  / Trilliza Saavedra reapareció en homenaje tras perder a su familia en el terremoto

Trilliza Saavedra reapareció en homenaje tras perder a su familia en el terremoto

Ana María Saavedra volvió a aparecer públicamente en silla de ruedas, un mes después de la tragedia que cambió para siempre su vida y la de su familia.

Trilliza Saavedra sobreviviente reapareció en homenaje tras perder a su familia en el terremoto
Ana María Saavedra, la trilliza sobreviviente, reapareció en silla de ruedas durante el homenaje a las víctimas del terremoto.
/Foto: redes sociales
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 10 de sept, 2026

Ana María Saavedra reapareció públicamente un mes después del terremoto que sacudió a Cali y que cambió por completo su vida. La joven, conocida como la trilliza Saavedra sobreviviente, estuvo presente en el homenaje organizado por la Alcaldía de Cali para recordar a las personas afectadas por la tragedia del pasado 10 de agosto.

Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
Sigue a La Kalle en Discover y entérate de lo mejor de la música

El encuentro reunió a cientos de damnificados y sobrevivientes, quienes llegaron para recordar a sus seres queridos y compartir un mensaje de esperanza mientras intentan reconstruir sus vidas después de uno de los momentos más difíciles que han enfrentado.

Últimas noticias

Captura de video que muestra la fachada de un colegio en Medellín con un círculo rojo señalando una zona donde ocurrió un tiroteo.
Nación

Cruda llamada que recibió madre de estudiante que presenció disparos en colegio de Medellín

Estudiante ingresó con arma a colegio en Medellín
Nación

Esta sería la razón por la que estudiante en Medellín ingresó armado al colegio; lo ayudaron

Puedes leer: “No sé vivir sin mis hermanas”: Ana María Saavedra habla tras perder a su familia

La aparición de Ana María Saavedra llamó especialmente la atención, pues se convirtió en uno de los rostros que representa a quienes lograron sobrevivir al terremoto. Durante el homenaje, estuvo en silla de ruedas y recibió numerosas muestras de cariño de personas que conocieron su historia a través de las redes sociales.

“Colombia te abraza, valiente Ana María”, fue uno de los mensajes que comenzó a aparecer entre las reacciones de apoyo hacia la joven.

Te puede interesar

Sonia Restrepo eligió al nuevo cantante de La Banda del Aventurero de Yeison Jiménez
Farándula

Sonia Restrepo habló tras elección del nuevo cantante de la banda de Yeison Jiménez

Imagen en blanco y negro de un quirófano vacío con una camilla de cirugía, una vela encendida y un lazo negro en señal de luto
Farándula

Reconocida influencer muere tras someterse a una liposucción; familiares piden explicaciones

Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música

Ana María Saavedra, la única sobreviviente de su familia

El terremoto de magnitud 7.4 ocurrió el 10 de agosto de 2026 y provocó el colapso del Edificio María Elvira, ubicado en el barrio Cuarto de Legua, en Cali.

Publicidad

En ese lugar vivía la familia Saavedra Caicedo. Ana María, Sofía e Isabella, las tres hermanas de 23 años, eran reconocidas por ser muy unidas y compartir buena parte de sus actividades.

Sin embargo, aquel día la tragedia separó a las tres hermanas. Ana María logró sobrevivir, mientras que Sofía e Isabella perdieron la vida junto a sus padres, Jairo Saavedra y Blanca Victoria Caicedo, y su tío Diego Caicedo.

Publicidad

Puedes leer: Así era el edificio donde vivían las trillizas Saavedra y que colapsó tras el terremoto

La historia de Ana María también estuvo marcada por la manera en la que logró resistir el impacto del derrumbe. Durante el terremoto, una puerta principal de madera de cedro cayó sobre ella y terminó protegiéndola de los escombros que se desplomaron alrededor.

Después de permanecer atrapada, sus gritos permitieron que los equipos de rescate localizaran el lugar donde se encontraba. Posteriormente fue trasladada a la Clínica Imbanaco para recibir atención médica por las lesiones que sufrió.

Su recuperación continuó mientras enfrentaba, al mismo tiempo, la pérdida de prácticamente toda su familia.

La reaparición de la trilliza Saavedra sobreviviente

Un mes después del terremoto, Ana María Saavedra reapareció durante el homenaje a las víctimas realizado por la Alcaldía de Cali. Su presencia permitió que muchas personas volvieran a conocer cómo avanzaba su proceso después de aquella jornada.

Publicidad

La joven llegó en silla de ruedas y compartió el espacio con otros sobrevivientes y damnificados que también acudieron al acto para recordar a quienes ya no están y acompañarse entre quienes todavía intentan recuperar parte de lo que perdieron.

Las imágenes de Ana María durante el homenaje generaron nuevamente reacciones en redes sociales. Su historia ya había causado conmoción desde los primeros días posteriores al terremoto, especialmente porque fue la única integrante de su núcleo familiar que consiguió salir con vida del colapso.

Relacionados

Terremoto

Cali

Sismo