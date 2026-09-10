Amiga de Yeison Jiménez inquietó al revelar cómo está Sonia Restrepo: “el tema está fuerte”

La ausencia de Yeison Jiménez continúa haciéndose presente para quienes compartieron con él, especialmente para su familia y sus amigos más cercanos. Ocho meses después de su partida, una de sus amigas, la presentadora Diva Jessurum, compartió un mensaje que llamó especialmente la atención por la manera en que describió el momento que atraviesa Sonia Restrepo.

El mensaje apareció acompañado de un recuerdo inédito del cantante junto a su hija Thaliana. La publicación permitió volver a ver una faceta familiar del artista y, al mismo tiempo, abrió nuevamente la conversación sobre cómo han sido estos meses para las personas que estuvieron más cerca de él.

La música de Yeison continúa sonando entre sus seguidores y algunos de los proyectos que había dejado encaminados también han seguido adelante. Su familia trabaja para mantener vivo su legado y cumplir varios de los propósitos que el artista tenía pendientes.



Dentro de ese proceso, Sonia Restrepo y su hermana Lina han tenido un papel importante en la continuidad de esos proyectos.



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El video inédito de Yeison Jiménez junto a su hija

Durante la mañana de este jueves, Diva Jessurum publicó en sus redes sociales un video en el que aparece Yeison Jiménez dentro de un carro junto a su primera hija biológica, Thaliana.

En las imágenes se observa al cantante grabándose con su celular mientras la pequeña está sobre sus piernas. En un momento del video, Yeison le pide que salude a su amiga.

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“Hola, Diva”, dice la niña después de que su papá le hace la petición.

La respuesta de Thaliana generó una reacción especial en el cantante, quien mostró emoción al escuchar la voz de su hija. El momento quedó registrado en una escena familiar que ahora volvió a circular entre quienes recuerdan al artista.

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El video también sirvió como acompañamiento para el mensaje que Diva Jessurum escribió sobre la ausencia de Yeison y sobre la situación que atraviesan las personas más cercanas a él.

Diva Jessurum habló de Sonia Restrepo

En su publicación, la presentadora comenzó recordando lo difícil que ha sido aceptar la ausencia del cantante durante estos meses.

“Hay días en los que todavía cuesta entender que ya no vas a aparecer con esa risa tuya…”, escribió Diva Jessurum al iniciar su mensaje.

La amiga de Yeison explicó que el paso del tiempo no necesariamente hace que la ausencia deje de sentirse. Según expresó, las personas pueden llegar a entender que deben continuar con su vida, pero eso no significa que el vacío desaparezca.

En medio de ese mensaje, Diva se refirió directamente a Sonia Restrepo, destacando la manera en que ha enfrentado esta etapa.

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La describió como una mujer “resiliente, fuerte y valiente”, y agregó una frase con la que quiso explicar la dimensión del momento que está viviendo:

“Una mujer que ha tenido que recoger pedacitos de su corazón y, aun así, levantarse todos los días”.

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Las palabras generaron atención entre los seguidores de Yeison Jiménez, especialmente porque muestran que, pese a que Sonia continúa adelante con las responsabilidades y proyectos que quedaron en marcha, el proceso no ha sido sencillo.

“El tema está fuerte”: el mensaje sobre Sonia

Diva Jessurum también fue directa al contar que Sonia ha seguido las indicaciones y los proyectos que Yeison había dejado establecidos.

La presentadora señaló que quisiera poder decir que todos están bien, pero reconoció que la realidad es diferente.

“Ella está siguiendo todas las indicaciones que él le dejó”, escribió Diva, antes de dejar una frase que terminó llamando especialmente la atención: “el tema está fuerte”.

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Con estas palabras, la amiga del artista dejó ver que estos meses han representado un proceso complejo para Sonia y para las personas que permanecen cerca de la familia.

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Mientras tanto, el legado musical de Yeison Jiménez continúa presente. Incluso han salido a la luz canciones que el artista había dejado grabadas antes de su partida, permitiendo que sus seguidores sigan escuchando material relacionado con su carrera.

