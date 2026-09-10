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Cruda llamada que recibió madre de estudiante que presenció disparos en colegio de Medellín

Continúan apareciendo nuevos detalles sobre lo ocurrido con el joven de 17 años que ingresó con un arma a un colegio de Medellín y se autolesionó.

Captura de video que muestra la fachada de un colegio en Medellín con un círculo rojo señalando una zona donde ocurrió un tiroteo.
Imagen clave del video que muestra el lugar exacto donde ocurrieron los disparos en el colegio de Medellín
Foto: pantallazos tomados de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 10 de sept, 2026

La Institución Educativa Gabriel García Márquez, el miércoles 9 de septiembre, vivió un episodio que irrumpió con la tranquilidad del día. Pasadas las 8:00 de la mañana, un estudiante de 17 años, identificado como Jhoan Ovalle, ingresó al establecimiento tras escalar un muro perimetral y accionó un arma de menor letalidad en reiteradas ocasiones.

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Durante la emergencia, la presencia de acudientes en el exterior del colegio reflejó la tensión que se vivió en el sector. Una madre de familia que reside en la zona posterior del plantel relató cómo percibió los primeros disparos al medio de comunicación El Tiempo.

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"Yo vivo atrás y escuché el sonido de un arma, pero como uno está acostumbrado a tanta guerra que ha habido acá, entonces creí que eran latas. Salí al balcón y vi cómo las palomas se levantaron desde el colegio y luego se volvió a escuchar otro disparo", mencionó.

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La acudiente describió la reacción inmediata de los padres cuando la noticia comenzó a difundirse entre la comunidad: "Yo ya iba a salir a recoger a mi niño, iba para una cita de psiquiatría. Todo el mundo empezó a correr y las mamás empezaron a recibir llamadas de sus hijos en las que les decían: 'Mamá, venga que nos van a matar'".

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La angustia se apoderó de los familiares mientras intentaban establecer contacto con los estudiantes que se encontraban dentro de la sede educativa. "Yo empecé a temblar, las mamás subían pálidas al colegio. Luego, me enteré que había alguien en el colegio disparando como un loco” añadió la mujer.

¿Qué pasó con Jhoan Ovalle?

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Las autoridades de Medellín señalaron que el caso estaría relacionado con los antecedentes de comportamiento agresivo que tenía el joven dentro de la institución. Según se conoció, después de que rechazara el acompañamiento psicosocial, se tomó la decisión de que continuara su educación desde casa.

Ante esta situación, las autoridades manejan como hipótesis que el joven habría actuado en forma de venganza y tomado represalias contra el rector y los docentes de la institución.

De acuerdo con el reporte preliminar de los organismos de seguridad, el menor habría disparado hacia dos estudiantes e intentado ingresar por la fuerza a la rectoría.

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Al verse rodeado durante la persecución dentro de la institución, el joven se autolesionó con el arma en la cabeza y se desplomó en el sitio. Personal de salud lo trasladó a la Clínica Sagrado Corazón, donde permanece internado en condición estable.

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Asimismo, las cámaras del sistema de videovigilancia de la ciudad registraron a dos hombres ajenos al plantel que tomaron el arma utilizada durante el suceso.

Captura de video de seguridad que muestra el momento en que un joven dispara un arma dentro de un colegio en Medellín,
Imagen de la cámara de seguridad que registró el incidente violento en una institución educativa de Medellín, donde un menor de edad accionó un arma
Foto: pantallazos tomados de redes sociales

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La Policía Nacional interceptó a los sujetos, de 37 y 46 años, en la estación Villa Hermosa y los dejó a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los hechos que son materia de investigación.

Denuncias sobre lo ocurrido

Además de relatar la emergencia, la madre de familia entrevistada por el medio citado expresó sus inquietudes sobre la convivencia en la institución y el entorno del barrio. La mujer señaló la existencia de presuntos maltratos por parte de algunos docentes:

"En el colegio hay muchos comentarios sobre profesores que maltratan a los niños y que hacen su trabajo con desamor. Para mí no hay vocación", afirmó.

También denunció la presunta presencia de estupefacientes en los alrededores del plantel y expresó su preocupación por la situación del estudiante involucrado, mientras las autoridades adelantan la investigación correspondiente para esclarecer los hechos.

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